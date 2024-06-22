У сучасну епоху, коли загальноприйняті умови щодо табу в кіно стираються, історії любовних трикутників вибухають з новою силою. Хоч вони бувають дивними та безглуздими, однак за ними завжди цікаво спостерігати.

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Джек, Роуз і Кел – фільм "Титанік"

Роуз вийшла за зарозумілого Кела заради фінансової стабільності, однак Джек був його сильним суперником. "Титанік" отримав славу не тільки завдяки спецефектам, декораціям та діалогам, але й завдяки романтичній трійці.

Трейлер "Титаніка": дивіться відео

Ейдан, Керрі та містер Біг – серіал "Секс у великому місті"

Для багатьох було загадкою, чому Ейдан вирішив повернутися до Керрі після того, як вона зрадила йому з містером Бігом (тим паче після заручин). Тим паче, що він розумів, що й цього разу нічого не вийде. Керрі не давала глядачам спокою, коли обирала між двома чоловіками. Однак є запитання: можливо, найбільшим її коханням був Нью-Йорк.

Сварка з Ейданом: дивіться відео

Медді, Нейт та Кессі – серіал "Ейфорія"

Головне правило у школах з американських серіалів: ти не можеш мати стосунків з колишнім хлопцем своєї подруги. Кессі порушує його, та ніхто з цього трикутника не стає щасливим. Тоді як кожна сцена з неймовірною Медді точно запам'ятається глядачам.

Сварка подруг: дивіться відео

Патрік, Арт і Таші – фільм "Суперники"

Двоє тенісистів готуються змагатись один з одним на корті. Та їхнє протистояння йде навіть далі, адже вони готові також боротися за кохання. Тут немає глибоких метафор чи міркувань, а швидше гарячі сцени та шалені ревнощі.

"Суперники": дивіться трейлер онлайн