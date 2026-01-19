Самая новая мелодрама на Netflix, которая захватила украинских зрителей

На стриминговой платформе Netflix набирает популярность новая мелодрама, премьера которой состоялась 9 января 2026 года. Это фильм под названием "Люди, которых мы встречаем в отпуске".

Сейчас украинцы активно просматривают эту ленту. В материале 24 Канала мы расскажем больше о сюжете, актерском составе и о том, кому подойдет для просмотра эта киноистория.

Смотрите также "Это просто шедевр": первые отзывы украинцев на новейший детективный триллер "Тихая Нава"

Что известно о фильме "Люди, которых мы встречаем в отпуске"?

Говорят, противоположности притягиваются. И эта лента, которую украинцы активно просматривают на стриминговой платформе Netflix, – идеальное этому подтверждение.

Главные персонажи, Поппи и Алекс, совершенно разные: она – активная, экстравертная, компанейская девушка, которая обожает путешествия, а он – замкнутый в себе интроверт, который не любит привлекать к себе внимание. Однако, на удивление, им хорошо удается ладить.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотрите онлайн трейлер фильма

Много лет подряд они были лучшими друзьями и имели особую традицию отправляться вместе в совместные путешествия. Но последнее такое путешествие сильно рассорило Алекса и Поппи, и они не общались два года. Пока девушка не начинает скучать по нему и пытаться восстановить связь. Они отправляются вместе на свадьбу его младшего брата, и это путешествие ставит перед ними немало вопросов: кто они друг для друга и чего на самом деле хотят от жизни.

Главные роли в фильме сыграли Эмили Бейдер, Том Блайт, Сара Кэтрин Гук, Люсьен Лависконт, Майлз Гейзер, Джамила Джамил, Томми До, Лукас Гейдж, Элис Ли, Молли Шеннон и Алан Рак.

Эта лента является экранизацией, и хотя многие зрители говорят, что книга заслуживает большего внимания, фильм идеально подойдет для тех, кто ищет легкую мелодраму, чтобы расслабиться вечером.

Какие еще фильмы смотрят украинцы на Netflix?

Если же вы в поиске украинского фильма, то на Netflix можно посмотреть такие ленты:

"Стражи Рождества"

"Родительские сборы"

"Поезд к Рождеству"

"Антарктида" и другие.

Эти фильмы полюбились уже огромному количеству зрителей. Сейчас эти ленты являются одними из самых популярных на стриминговой платформе среди украинских зрителей. Поэтому если вы до сих пор не успели посмотреть эти фильмы, вам точно стоит исправить ситуацию. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.

Впрочем, если вы не фанат праздничных лент с рождественско-новогодним настроением, вы также можете посмотреть сериалы "Его и ее", "Очень странные дела", который разрывает все возможные рейтинги, "Убегай", или ленту "Тихая Нава", что сегодня покоряет украинских зрителей.