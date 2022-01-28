Люди в последний раз увидят эту команду, – Джеймс Ганн рассказал о "Стражах Галактики 3"

Режиссер Джеймс Ганн в подкасте Hero Nation рассказал, что зрители видят в последний раз актеров фантастического боевика "Стражи Галактики". Скорее всего, это будет конец кинотрилогии.

"Что известно о "Стражах Галактики 3"

Новый фильм студии Marvel является сиквелом к ​​"Стражам Галактики" 2014 и 2017 годов. Сюжет третьей части полностью раскроет линию главных героев.

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В частности, большое внимание режиссер уделил Питеру Квиллу, который только отрывками помнит свое детство. Также в центре сюжета может оказаться Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом. Еще Енот Ракета появится в новой киноленте. Именно этот персонаж, по словам режиссера, сыграет немаловажную роль и покажет свою историю зрителям. Однако, какую миссию доверили остроумному Ракете – остается загадкой.

Перед съемками Джеймс Ганн признался, что совершил большую ошибку, что убил Йондо, которого сыграл Майкл Рукер. Ганн был уверен, что благодаря этому персонажу можно было раскрыть непростые отношения отца и сына.

В новом фильме вернутся все главные персонажи. В частности, Сильвестр Сталлоне в своей роли Стакара Огорда.

Премьера "Стражей Галактики 3" запланирована на 5 мая 2023 года.

"Стражи Галактики": актеры и герои / IMDb

Джеймс Ганн о конце трилогии "Стражи Галактики"

Вчера в подкасте издания американского издания Deadline Джеймс Ганн рассказал, что фильм будет очень масштабным и мрачным. Он заверил, что лента будет отличаться от того, что зрители видели раньше. Кроме этого, режиссер намекнул о конце фантастической кинотрилогии.

Люди в последний раз увидят эту команду Стражей. Это конец,

– поделился он.

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