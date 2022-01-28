"Що відомо про "Вартові Галактики 3"

Новий фільм студії Marvel є сиквелом до "Вартових Галактик" 2014 та 2017 років. Сюжет третьої частини повністю розкриє лінію головних героїв.

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Зокрема, велику увагу режисер приділив Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом. Ще Єнот Ракета з'явиться у новій кінострічці. Саме цей персонаж, за словами режисера, зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак, яку місію довірили дотепному Ракеті – залишається загадкою.



Перед зйомками Джеймс Ганн зізнався, що зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ганн був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина.

У новому фільмі повернуться усі головні персонажі. Зокрема Сильвестр Сталлоне до своєї ролі Стакара Огорда.

Прем'єра "Вартових Галактик 3" запланована на 5 травня 2023 року.



"Вартові галактики": актори й герої / IMDb

Джеймс Ганн про кінець трилогії "Вартових Галактик"

Вчора у подкасті видання американського видання Deadline Джеймс Ганн розповів, що фільм буде дуже масштабним та похмурим. Він запевнив, що стрічка відрізнятиметься від того, що глядачі бачили раніше. Крім цього, режисер натякнув про кінець фантастичної кінотрилогії.

Люди востаннє побачать цю команду Вартових. Це кінець,

– поділився він.

"Вартові галактики 3" 2023: дивіться тизер до фільму