О стране дикарей и быдла, – известный сценарист "разнес" фильм "Люксембург, Люксембург"

Второй фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" стал одним из самых кассовых украинских фильмов за все время. Кроме одобрительных отзывов, лента получила и отрицательные.

В частности, сценарист фильма "Запретный" и "Позывной Бандерас" Артемий Кирсанов буквально "разнес" его в своем сообщении в фейсбуке. Он сказал, что "Люксембург, Люксембург" наносит "имиджевый вред, когда представляет Украину на международных фестивалях, как бесперспективную страну дикарей и быдла, где царит кумовство, а не закон, и нет даже намека на лучшее будущее", передает 24 Канал.

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Артемий Кирсанов раскритиковал фильм "Люксембург, Люксембург"

Артемий Кирсанов вспомнил также и украинских зрителей: "В очередной раз убедился, когда наши "кинокритики" причитают об очередном прорыве в сфере национального кинематографа, называют премьеру едва ли не лучшим фильмом за всю историю украинского кино, жди подвоха".

Прежде чем оценивать фильм, сценарист рассказал сюжет и вспомнил, что главный герой первого фильма Антонио Лукича "Мои мысли тихие" тоже стремился искать лучшую судьбу вне Украины. Кроме того, Кирсанов отметил суржик в диалогах персонажей: "Такая вот печальная история, приправленная суржиком и юмором, по вкусу гурманов авторского стиля режиссера".

Не удивлюсь, если фильм наконец-то отправят на Оскар, ведь актеры клевы, а прикольные фразы киногероев уже "разорвали" на цитаты. Но у меня вопрос. Почему фильм с антигосударственными идеями о стране, из которой все стремятся бежать, финансируется Госкино за деньги налогоплательщиков, да еще и во время войны?

– сказал он.

После четвертого уикенда фильм "Люксембург, Люксембург" собрал в Украине более 28 миллионов гривен и занял 9-е место в рейтинге самых кассовых украинских фильмов времен независимости. А всего ленту просмотрело более 192 тысяч зрителей.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер фильма

Впрочем, в материале "Детектор медиа" говорится о том, что "в свое время он (Артемий Кирсанов – 24 Канал) с коллегой Сергеем Дзюбой изо всех сил штамповали сериалы для россиян, в которых создавали положительный имидж тамошней армии. Это и "Солдаты", и, например, "Братаны". Первый с 2004 по 2013 годы фактически стимулировали россиян уходить в армию. А второй рассказывает о благородных десантниках, вступающих за девушек, к которым цепляются подозрительные типы, а в результате начинают бороться с торговлей людьми".

Напомним, недавно Оксана Забужко отметила о "яростной нищете и убожестве" в фильме "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, но, несмотря на это, похвалила актерский состав и режиссера назвала "завтрашним Эстлундом и Мак-Доном в одном лице".