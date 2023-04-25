"Люксембург, Люксембург" – это украинская трагикомедия, второй фильм режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". По сценарию ленты основные события происходят в 1998 году.

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"Люксембург, Люксембург" собрал 14 миллионов гривен за два уикенда

Сюжет рассказывает о двух братьях-близнецах, которые оказываются в далеком Люксембурге, чтобы встретиться с родным отцом, покинувшим их еще в детстве. Сначала в дальнюю страну стремится поехать харизматичный Коля. Противоположный по характеру Василий считает, что посещать отца, которого они фактически не знают, это излишне. Поэтому всячески пытается помешать брату пересекать границу. В конце концов, они уехали оба, но путешествие не оправдало надежды братьев.

Главные роли сыграли участники группы "Курган и Agregat":

Рамил Насиров – Василий, украинский полисмен;

Амил Насиров – Николай, водитель маршрутки.

За первый уикенд проката он собрал 5,59 миллиона гривен и 36 400 зрителей у экранов. Это второй самый лучший старт среди украинских фильмов после начала полномасштабного вторжения.

Второй уикенд проката фильма "Люксембург, Люксембург" – а цифры растут больше, чем выручка Коли за проезд в маршрутке! За вторую неделю кассовые сборы фильма составили 6,59 миллиона гривен от 43 281 зрителя!

– написали на фейсбук-странице фильма.

"Суммарно бокс-офис фильма за две недели составил 14,1 миллиона гривен. На сегодняшний день ленту просмотрело 93 878 смотров, и все еще впереди! Спасибо всем за то, что смотрите украинское", – дополнили в пресс-службе.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер фильма