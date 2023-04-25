"Люксембург, Люксембург" – це українська трагікомедія, другий фільм режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". За сценарієм стрічки, основні події відбуваються в 1998 році.

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"Люксембург, Люксембург" зібрав 14 мільйонів гривень за два вікенди

Сюжет розповідає про двох братів-близнюків, які опиняються в далекому Люксембурзі, щоб зустрітися з рідним батьком, який їх покинув ще у дитинстві. Спершу до далекої країни прагне поїхати харизматичний Коля. Протилежний за характером Василь вважає, що відвідувати батька, якого вони фактично не знають, це зайве. Тому всіляко намагається перешкодити брату перетинати кордон. Зрештою, вони поїхали обидвоє, але подорож не виправдала сподівання братів.

Головні ролі зіграли учасники гурту "Курган і Agregat":

Раміл Насіров – Василь, український полісмен;

Аміл Насіров – Микола, водій маршрутки.

За перший вікенд прокату він зібрав 5,59 мільйона гривень та 36 400 глядачів біля екранів. Це другий найкращий старт серед українських фільмів після початку повномасштабного вторгнення.

Другий вікенд прокату фільму "Люксембург, Люксембург" – а цифри ростуть більше, ніж виручка Колі за проїзд в маршрутці! За другий тиждень касові збори фільму склали 6,59 мільйона гривень від 43 281 глядача!

– написали на фейсбук-сторінці фільму.

"Сумарно бокс-офіс фільму за два тижні склав 14,1 мільйона гривень. На сьогодні стрічку переглянуло 93 878 глядів, і все ще попереду! Дякуємо всім за те, що дивитесь українське", – доповнили у пресслужбі.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер фільму