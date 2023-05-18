Уже 7 июня на стриминге появится украинская драма "Клондайк" 2022 года о событиях российско-украинской войны и сбитии самолета рейса MH17. А 14 июня мы увидим на платформе один из самых кассовых украинских фильмов "Люксембург, Люксембург", сообщает 24 Канал.

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Что известно о фильмах "Люксембург, Люксембург" и "Клондайк"

"Клондайк"

Клондайк – четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач, которую уже увидело очень много стран. Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.



В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.

"Клондайк": смотрите трейлер онлайн

"Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург" – это второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". Главные роли в ленте "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец. Съемки фильма проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер онлайн