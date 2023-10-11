Сериал "Люпен" снова в лидерах Netflix: описание всех серий третьей части

Третья часть сериала "Люпен" вышла на Netflix 5 октября и сразу завоевала сердца киноманов. Сериал стал самым популярным на стриминге в 91 стране мира.

По сюжету сериала "Люпен" приключения афериста-джентльмена Ассана Диопа продолжаются. Перед тем, как полностью отойти от дел, Ассан собирается похитить драгоценное украшение "Черная жемчужина".

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Описание всех серий 3 сезона "Люпена"

Новый сезон состоит из 7 эпизодов продолжительностью от 42 до 52 минут каждый. В главных ролях: Омар Си, Людывин Санье, Клотильда Гесме, Николь Гарсия, Эрве Пьер, Суфьян Герраб.

Эпизод 1

Ассан Диоп из первой серии продолжает постоянно использовать свою дерзость и гениальность. Ему нужно наладить отношения с Клер и Раулем, так что он придумывает свой очередной план, чтобы вывезти их из Франции. У него нет права на ошибку, высокие риски, впрочем, этого афериста это никогда не останавливало.

Эпизод 2

Вся Франция ошеломлена происходящим. Однако Рауля и Гедиру переполняют сомнения по поводу всего этого. Объявление, полное загадок, таинственности и непонятности, кажется, пробуждает привидений прошлого.

Эпизод 3

Флер и Гедира договариваются между собой, заключая соглашение, а Белкасем наведывается к Бенжамену. А у Асана появляется некий тайный соперник, которого он пытается переиграть и уничтожить. В то же время он продолжает следить за своими родными.

Эпизод 4

Ассан Диоп встречается с тем, кто угнал его мать, однако где она сама? От матери Ассана нет и следа. Поэтому, кажется, гениального афериста могут шантажировать, и ему приходится согласиться на ужасное решение.

Эпизод 5

Подозрения Клер понемногу подтверждаются. Она решает не тратить попусту время и начинает собственное расследование. А Гедира получает совершенно неожиданную возможность для себя как для великого ценителя литературы.

Эпизод 6

Наконец-то Ассан узнал, кто его загадочный противник. Он спешит спасти свою семью и защитить от мести врага. А Белкасем не в состоянии доверять Гедире.

Эпизод 7

Вся семья воссоединена. Ассан пытается исправить все свои ошибки, остановить Келлера. Люпен, наконец, хочет закончить свою историю и полностью отойти от дел с помощью Мариамы.

"Люпен" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Что было в предыдущих сезонах "Люпена"

Первый сезон познакомил нас с Ассаном в подростковом возрасте. Его жизнь была тяжелой, мальчик остался сиротой, когда его отец умер в тюрьме после того, как Пелледжини подставил его. Сюжет повествует об афрофранцузе Ассане Диопа, который казался, на первый взгляд, неприметным парнем, а оказался – гениальным вором. А научил всему юноше знаменитый литературный герой Люпен.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер первого сезона

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Вдохновленный похождениями Арсена Люпена, благородный грабитель Ассан Диоп решает отомстить за своего отца. Во 2 сезоне мы знакомимся с его гениальностью еще больше. В конце этой части может показаться, что Ассану удалось в своей миссии публично разоблачить преступления Хьюберта, посадив под стражу бизнесмена. Однако непонятно, надолго ли.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер второго сезона

Автор: Ольга Паньков