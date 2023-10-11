За сюжетом серіалу "Люпен", пригоди афериста-джентльмена Ассана Діопа продовжуються. Перед тим, як повністю відійти від справ, Ассан збирається викрасти дорогоцінну прикрасу "Чорна перлина".

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Опис усіх серій 3 сезону "Люпена"

Новий сезон складається з 7 епізодів тривалістю від 42 до 52 хвилин кожен. У головних ролях: Омар Сі, Людивін Саньє, Клотільда Гесме, Ніколь Гарсія, Ерве П'єр, Суф'ян Герраб.

Епізод 1

Ассан Діоп з першої серії продовжує невпинно використовувати свою зухвалість та геніальність. Йому потрібно налагодити стосунки з Клер та Раулем, тож він вигадує свій черговий план, аби вивезти їх із Франції. У нього немає права на помилку, високі ризики, утім, цього афериста таке ніколи не зупиняло.

​Епізод 2

Уся Франція приголомшена тим, що відбувається. Однак Рауля та Ґедіру переповнюють сумніви стосовно всього цього. Оголошення, яке сповнене загадок, таємничості та незрозумілості, здається, пробуджує привидів минулого.

Епізод 3

Флер і Ґедіра домовляються між собою, укладаючи угоду, а Белкасем навідується до Бенжамена. А в Асана появляється якийсь таємний суперник, якого він намагається переграти й знищити. Та водночас він продовжує стежити за своїми рідними.

Епізод 4

Ассан Діоп зустрічається з тим, хто викрав його матір, однак, де вона сама? Від матері Ассана немає і сліду. Тому, здається, геніального афериста можуть шантажувати і йому доводиться погодитись на жахливе рішення.

Епізод 5

Підозри Клер потроху підтверджуються. Вона вирішує не гаяти часу та починає власне розслідування. А Ґедіра отримує зовсім неочікувану можливість для себе, як для великого поціновувача літератури.

​Епізод 6

Нарешті Ассан дізнався, хто його загадковий противник. Він поспішає, щоб урятувати свою сім'ю і захистити від помсти ворога. А Белкасем не в змозі довіряти Ґедірі.

Епізод 7

Уся родина возз'єднана. Ассан намагається виправити всі свої помилки, зупинити Келлера. Люпен, врешті, хоче закінчити свою історію та повністю відійти від справ з допомогою Маріами.

"Люпен" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Що було у попередніх сезонах "Люпена"

Перший сезон познайомив нас з Ассаном у підлітковому віці. Його життя було важким, хлопчик залишився сиротою, коли його батько помер у в'язниці після того, як Пелледжіні підставив його. Сюжет оповідає про афрофранцуза Ассана Діопа, який здавався, на перший погляд, непримітним хлопцем, а виявився – геніальним злодієм. А навчив усього хлопця знаменитий літературний герой Люпен.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер першого сезону

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Натхненний пригодами Арсена Люпена, благородний грабіжник Ассан Діоп вирішує помститися за свого батька. У 2 сезоні ми знайомимось з його геніальністю ще більше. Наприкінці цієї частини може здатися, що Ассану вдалося у своїй місії публічно викрити злочини Х'юберта, посадивши бізнесмена під варту. Однак незрозуміло, чи надовго.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер другого сезону

Авторка: Ольга Паньків