"Локи" с Томом Гиддлстоном: все, что нужно знать о 2 сезоне

Marvel показала первый трейлер второго сезона фантастического сериала "Локи". Премьера намечена на 6 октября 2023 года.

После очень драматического окончания 1 сезона, в продолжении вернется Том Гиддлстон как бог баловства. Помимо трейлера Disney Plus выпустил первый постер сезона, на котором поклонники могут увидеть Локи в интересных образах.

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На нем изображены альтернативные версии Локи, бегающей вокруг циферблата Miss Minutes, мультяшных часов, которые появляются в первом сезоне сериала, интригуя, что у Локи, возможно, заканчивается время, чтобы найти Сильви (София Ди Мартино), Равонну (Гугу Мбата) -Роу).

Напомним, поклонники видели, как Сильви убила Оставшегося (Джонатан Мейджорс) и создала мультивселенную, которой мы ее знаем – не идеальной.

"Локи" 2 сезон – все, что известно

Дата премьеры

Второй сезон "Локи" выйдет на Disney Plus 6 октября 2023 года. Это несколько позже, чем ожидалось, учитывая, что многие поклонники ожидали выпуска летом 2023 года.

Marvel объявила о новой дате премьеры в мае 2023 года вместе с новостью о том, что вскоре после этого в ноябре выйдет новый сериал Echo.

В общем, есть чего ждать!

В апреле 2021 года исполнительный продюсер Нейт Мур сказал IndieWire, что "Локи" – это проект, рассчитанный на "несколько" сезонов. "Я думаю, что у "Локи" много историй, которые действительно непочтительны, умны и круты, но также подходят для нескольких сезонов таким образом, чтобы это не было одноразовым", – сказал он. Я считаю, что Том Гиддлстон выполняет одну из своих лучших работ в этом шоу".

Это действительно невероятно. Я думаю обо всех замечательных вещах, которые он сделал, но это шоу покажет такие разные стороны и действительно настоящий размах его диапазона. Я думаю, что сериал удивит многих людей,

– подчеркнул он.

Актерский состав

Ожидаем, что во втором сезоне "Локи" вернутся:

Том Гиддлстон (Локи);

Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер);

Оуэн Уилсон (Мэбиус М. Мэбиус);

София Ди Мартино (Сильви);

Вунми Мосаку (Охотник B-15);

Тара Стронг (за голос голографической "Мисс Минуты");

Джонатан Мейджорс может вернуться как еще один вариант своего персонажа "Остающийся" – Канг Завоеватель.

Режиссер Кейт Геррон сказала, что чувствует "большую ответственность" за правильный кастинг Канга, учитывая, насколько значим этот персонаж будет для будущего MCU. Она сказала The Hollywood Reporter: "Джонатан Мэйджорс – актер, от которого мы все были просто поражены. Он великолепен, и мне нравится в нем то, что он как хамелеон – такой разный во всем".

Как и в первом, так и во втором сезоне, мы можем ожидать появления множества вариантов Локи: Джек Вил, Деобиа Опарей и Ричард Э. Грант, изображающих Кида, Хвастливого и Классического Локи соответственно. Первые двое могут вернуться, в то же время будущее Гранта остается неопределенным, поскольку персонаж был убит в первом сезоне.

Другие проекты оказали большое влияние на историю сериала, поэтому, конечно, мы можем ожидать дополнения в актерском составе 2 сезона "Локи".

Кадр с первого сезона "Локи" / Marvel

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Сюжет и трейлер 2 сезона "Локи"

Первый сезон "Локи" заканчивается тем, что Сильви и Локи соревнуется с Остающимся. Антагонист дает им два варианта убить его – рискнуть еще одной войной в мультивселенной или заменить его в TVA, соблюдая единую временную шкалу. Локи пытается убедить Сильвию не убивать, но пока Локи не было, она это делает и запускает мультивселенную с альтернативными временными линиями. Локи обращается к TVA, чтобы увидеть агента Мёбиуса, но не узнает его. В последние моменты Локи понимает, что Охранники времени заменены Тем, Кто остается.

Возможно, по версии Тома Гиддлстона второй сезон начнется после хаотических и напряженных событий первого. Последствия действий Сильви могут быть серьезными, поскольку она спровоцировала новую мультивселенную. Второй сезон станет ключевым для Локи и Сильви, поскольку их сложные отношения могут сложиться по-разному. Интересно будет посмотреть, как Мэбиус догонит Локи в новой реальности.

Мы также можем ожидать появления нескольких сюжетных линий во втором сезоне, основанных на событиях, происходящих в других частях MCU.

"Локи" 2 сезон: смотрите трейлер сериала