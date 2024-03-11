Актриса снялась в фильме "Бедные-несчастные". Узнайте в материале, о чем лента, которая принесла победу Эмме, а также, кто составил конкуренцию лучшей актрисе 2024 года в указанной номинации.

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Эмма Стоун победила на Оскар-2024

Эмма Стоун – признанная американская актриса, одна из лидеров по заработкам в мире. Ее талант признан через высокие награды, такие как Оскар, две премии BAFTA, два "Золотых глобуса" и три награды Гильдии киноактеров. В этом году Эмма была выдвинута на премию за свою роль в фильме "Бедные-несчастные".

"Бедные создания": смотрите онлайн трейлер фильма

В ленте разворачивается история Беллы Бакстер, женщины, которая является нестабильной, но очень привлекательной. Ради освобождения от жестокого мужа она решает совершить самоубийство, но ее жизнь спасают, пересадив ей мозг нерожденного ребенка. Эмма Стоун исполнила роль Беллы и была признана Оскаром лучшей в 2024 году за эту работу.

Кто еще претендовал на звание "Лучшая актриса"

Лили Гладстон за роль в фильме "Убийцы цветочной луны".

Сандра Хюллер за работу в фильме "Анатомия падения".

Кэри Маллиган за игру в фильме "Маэстро".

Аннет Беннинг" за работу в фильме "Дайана Найед".

Наконец-то лучшая актриса выбрана. Но каждая лента и исключительная игра этих знаменитостей стоят вашего внимания.