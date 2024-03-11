Акторка знялась у фільмі "Бідолашні створіння". Дізнайтесь у матеріалі, про що стрічка, яка принесла перемогу Еммі, а також, хто склав конкуренцію найкращій актрисі 2024 року у зазначеній номінації.

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Емма Стоун перемогла на Оскар-2024

Емма Стоун – визнана американська акторка, одна з лідерів за заробітками у світі. Її талант визнано через високі нагороди, такі як Оскар, дві премії BAFTA, два "Золоті глобуси" і три нагороди Гільдії кіноакторів. Цього року Емма була висунута на премію за свою роль у фільмі "Бідолашні створіння".

"Бідолашні створіння": дивіться онлайн трейлер фільму

У стрічці розгортається історія Белли Бакстер, жінки, яка є нестабільною, але дуже привабливою. Заради визволення від жорстокого чоловіка вона вирішує скоїти самогубство, але її життя рятують, пересадивши їй мозок ненародженої дитини. Емма Стоун виконала роль Белли і її визнано Оскаром найкращою у 2024 році за цю роботу.

Хто ще претендував на звання "Найкраща акторка"

Лілі Гладстон за роль у фільмі "Вбивці квіткової повні".

Сандра Хюллер за роботу у стрічці "Анатомія падіння".

Кері Малліган за гру у фільмі "Маестро".

Аннет Беннінг" за роботу у фільмі "Дайана Найед".

Нарешті найкращу акторку обрано. Та кожна стрічка та виняткова гра цих знаменитостей вартують вашої уваги.