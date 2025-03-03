Майки Мэдисон – лучшая актриса по версии Оскара-2025
В Лос-Анджелесе стартовала 97-я церемония вручения престижной кинопремии Оскар. Уже стало известно, что награду в категории "Лучшая женская роль" получила Майки Мэдисон.
Она стала лучшей актрисой по версии Оскар-2025 за роль в фильме "Анора". Подробнее о ленте, нынешнюю победительницу и ее конкуренток читайте в материале 24 Канала.
Кстати Эдриен Броуди –лучший актер по версии Оскара-2025
Номинанты в категории "Лучшая женская роль"
- Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка").
- Карла Гаскон ("Эмилия Перес").
- Майки Мэдисон ("Анора").
- Деми Мур ("Субстанция").
- Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").
Что известно о скандальном фильме "Анора"
На нынешнем Оскаре фильм "Анора" с российским актером-путинистом Юрием Борисовым одержал пять побед: "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший фильм". Россиянин, к счастью, не получил статуэтку в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Вместо этого победил Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".
"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма
В фильме "Анора" рассказывается о молодой секс-работнице, которая влюбляется в сына российского олигарха. Впоследствии влюбленные женятся. Когда родители парня об этом узнают, то заставляют пару аннулировать брак.