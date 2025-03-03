В Лос-Анджелесе стартовала 97-я церемония вручения престижной кинопремии Оскар. Уже стало известно, что награду в категории "Лучшая женская роль" получила Майки Мэдисон.

Она стала лучшей актрисой по версии Оскар-2025 за роль в фильме "Анора". Подробнее о ленте, нынешнюю победительницу и ее конкуренток читайте в материале 24 Канала.

Кстати Эдриен Броуди –лучший актер по версии Оскара-2025

Номинанты в категории "Лучшая женская роль"

Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка").

Карла Гаскон ("Эмилия Перес").

Майки Мэдисон ("Анора").

Деми Мур ("Субстанция").

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

Что известно о скандальном фильме "Анора"

На нынешнем Оскаре фильм "Анора" с российским актером-путинистом Юрием Борисовым одержал пять побед: "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший фильм". Россиянин, к счастью, не получил статуэтку в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Вместо этого победил Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме "Анора" рассказывается о молодой секс-работнице, которая влюбляется в сына российского олигарха. Впоследствии влюбленные женятся. Когда родители парня об этом узнают, то заставляют пару аннулировать брак.