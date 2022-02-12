"Лучше позвоните Солу": авторы сериала назвали дату премьеры финального сезона

Авторы спинофа проекта "Во все тяжкие" наконец назвали дату выхода первой серии последнего, шестого сезона. Оказывается, шоу разделили на две части – подробнее на Кино 24.

Как сообщает источник, первую часть сериала о жизни адвоката Сола Гудмана "Лучше позвоните Солу" мы увидим уже через два месяца – в апреле 2022 года. Затем авторы запланировали для поклонников проекта интригу протяженностью в три месяца, тогда как следующая часть получила дату премьеры в июле 2022 года.

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Даты премьер первых и последних серий в двух частях сериала:

первая часть – с 18 апреля по 30 мая;

вторая часть – с 11 июля по 15 августа.

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Стоит отметить, что всего в сезон войдет тринадцать эпизодов, а первая часть сериала будет состоять из шести. Таким образом, проект будет составлять 62 серии — а это на одну больше, чем в культовом "Во все тяжкие".

, что производство спинофа задержалось из-за пандемии COVID-19, а также, который главный актер Боб Оденкерк перенес прямо на площадке в июле 2021 года.

Авторы спинофа также рассекретили, что весной нас всех ждет несколько короткометражных сериалов из вселенной "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу", в частности:

"Скользкий Джимми" – шестисерийный анимационный сериал о юности главного героя.

"Бар" у Купера" – история об актере и посетителях его бара в Лос-Анджелесе.

Четвертый сезон "Видеоруки для сотрудников" (первый из них был посвящен сети ресторанов Густаво Фринга Los Pollos Hermanos).

Что известно о сюжете шестого сезона

Шестой сезон начнется с истории, которая берет точку отсчета через два года после финала предыдущего сезона. Также в сети опубликовали три кадра из будущих серий с персонажами, на которых сосредоточится сюжет проекта — Джимми Макгилл, Ким Векслер, Густаво Фринг и Майк Эрмантраут.

Ким Векслер, Густаво Фринг и Майк Эрмантраут, Джимми МакГилл / Sony Pictures Television