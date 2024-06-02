Они полюбились миллионам: 3 анимационных сериала, которые захочется пересмотреть не один раз

Много лет назад в мировое медиапространство ворвались анимационные сериалы. Новые сезоны выходят до сих пор, ведь создатели каждый раз придумывают интересные истории, которые нравятся зрителям, а фразы главных героев сейчас часто встречаются в мемах.

Редакция Кино 24 собрала любимые анимационные сериалы, благодаря которым вы попадете в невероятный мир приключений. Уже вышло много сезонов, поэтому не придется каждый раз искать, что посмотреть после тяжелого дня.

Кстати 3 нетипичные мультсериалы для взрослых, которые стоит посмотреть

"Гравити Фолз"

Вместе с главными героями сериала, близнецами Диппером и Мейбл Пайнс, вы узнаете, что такое настоящие приключения. На летние каникулы брат и сестра приезжают к своему дяде Стэнли. Дом мужчины – настоящий музей, где хранится целая куча вещей, поэтому он распределяет работу между детьми. Как-то на глаза Дипперу попадает дневник, в котором рассказывается о тайнах Гравити Фолз. Однако оказывается, что он имеет еще две части, на поиски которых парень отправляется вместе с сестрой Мейбл. Здесь и происходят различные интересные события.

"Гравити Фолз": смотрите онлайн трейлер сериала

"Симпсоны"

Один из самых длинных американский анимационных сериалов "Симпсоны" сейчас имеет 35 сезонов, однако продолжение выходит до сих пор. Из сюжета вы узнаете об интересной семье, в жизни которой постоянно что-то случается. Глава семьи Гомер – мужчина, который любит сладости, пиво и работает на атомной электростанции. Он имеет жену Мардж, с которой воспитывает троих детей: Лизу, Барта и Мэгги. В течение сезонов зрители наблюдают за жизнью необычной семьи.

"Симпсоны": смотрите онлайн трейлер сериала

"Футурама"

Филипп Фрай доставляет людям пиццу в Нью-Йорке. Однажды, в новогоднюю ночь, мужчину заморозили в криогенной камере. Это случилось случайно. Его разморозили только через тысячу лет. Филипп больше не хочет работать посыльным, однако все-таки принимает предложение компании, которая перевозит грузы. Вместе с коллегами он попадает в различные захватывающие ситуации.

"Футурама": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте из нашей подборки анимационный сериал, за которыми проведете много хороших вечеров. Они помогут расслабиться после насыщенного дня.