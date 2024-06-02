Редакція Кіно 24 зібрала улюблені анімаційні серіали, завдяки яким ви потрапите у неймовірний світ пригод. Уже вийшло багато сезонів, тож не доведеться щоразу шукати, що подивитися після важкого дня.

До речі 3 нетипові мультсеріали для дорослих, які варто подивитися

"Таємниці Ґравіті Фолз"

Разом з головними героями серіалу, близнюками Діппером та Мейбл Пайнс, ви дізнаєтеся, що таке справжні пригоди. На літні канікули брат та сестра приїжджають до свого дядька Стенлі. Будинок чоловіка – справжній музей, де зберігається ціла купа речей, тому він розподіляє роботу між дітьми. Якось на очі Діпперу потрапляє щоденник, у якому розповідається про таємниці Ґравіті Фолз. Однак виявляється, що він має ще дві частини, на пошуки яких хлопець відправляється разом з сестрою Мейбл. Тут й стаються різні цікаві події.

"Таємниці Ґравіті Фолз": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сімпсони"

Один із найдовших американський анімаційних серіалів "Сімпсони" наразі має 35 сезонів, однак продовження виходить і досі. З сюжету ви дізнаєтесь про цікаву родину, у житті якої постійно щось трапляється. Голова сім'ї Гомер – чоловік, який полюбляє солодощі, пиво та працює на атомній електростанції. Він має дружину Мардж, з якою виховує трьох дітей: Лізу, Барта та Меггі. Протягом сезонів глядачі спостерігають за життям незвичайної родини.

"Сімпсони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Футурама"

Філіп Фрай доставляє людям піцу у Нью-Йорку. Одного разу, у новорічну ніч, чоловіка заморозили у кріогенній камері. Це трапилося ненароком. Його розморозили аж через тисячу років. Філіп більше не хоче працювати посильним, однак все-таки приймає пропозицію компанії, яка перевозить вантажі. Разом з колегами він потрапляє у різні захопливі ситуації.

"Футурама": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте з нашої добірки анімаційний серіал, за якими проведете багато хороших вечорів. Вони допоможуть розслабитися після насиченого дня.