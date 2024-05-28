Якщо вам набридли звичайні серіали, відкривайте для себе світ мультиплікаційного кіно, пише Кіно 24. У добірці 3 мультсеріали з сарказмом, дорослими жартами й незвичними темами.

Дивіться також Заполонив соцмережі: Даша Квіткова порекомендувала романтичний серіал на вечір

"Рік і Морті"

Події розгортаються навколо сімейки Смітів, до якої входять батьки, їхні діти Саммер і Морті та дідусь Рік. Рік Санчес – ексцентричний науковець з алкогольною залежністю, який переїжджає до доньки. Він створює винаходи та подорожує паралельними світами. Одного разу Рік вирішив взяти з собою Морті: так і почалися їхні спільні пригоди.

"Рік і Морті": дивіться трейлер онлайн

Як пишуть критики, це нетипова історія про поганого дідуся і нерішучого онука. Тут багато емоційних і химерних сцен.

"Кінь БоДжек"

Трагікомедійний серіал розповідає про антропоморфного коня БоДжека, який раніше був зіркою шоубізнесу. Тепер він намагається боротися з депресією і залежностями на тлі спаду популярності. Все це відбувається у сатиричному Голлівуді, де тварини живуть впреміш з людьми.

"Кінь БоДжек": дивіться трейлер онлайн

За версією кінокритиків BBC, цей серіал є одним з 15 найкращих на Netflix, HBO та Apple TV. Він сподобається тим, хто любить роздумувати про психологію особистості та стосунків.

"Розчарування"

Події серіалу розгортаються у Дрімляндії. Принцеса Тіабіні, яку називають просто Бін – нетипова донька короля, яка не шукає розкоші та суконь. Вона любить випити пива та хоче самостійно творити свою долю. Після втечі з власного весілля Бін об'єднується з демоном Люциком й ельфом Ельфо – так починаються їхні пригоди.

"Розчарування": дивіться трейлер онлайн

Серіал створений творцями "Сімпсонів" та "Футурами", тому він у подібному стилі.