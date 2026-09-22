Слезы, кризисы и безумная слава: 7 сильных документальных фильмов о культовых музыкантах

На мировой и украинской сцене известно немало историй ошеломляющего успеха. Однако за громкими аплодисментами нередко скрываются изнурительные кризисы, давление славы и личные драмы.

Документальное кино позволяет заглянуть за кулисы творчества и увидеть настоящую жизнь культовых артистов. 24 Канал подготовил подборку ярких биографических фильмов, которые помогут вам открыть для себя неизвестные грани любимых кумиров.

"Кузьма. Страшно веселый"

Рейтинг IMDb – 8,8

Биографический фильм о лидере группы "Скрябин" Андрее Кузьменко основан на уникальных домашних видеозаписях и теплых воспоминаниях его друзей. Через личные кадры авторы раскрывают неисчерпаемую самоиронию музыканта, его искренность и постепенные изменения в мировоззрении. Благодаря такому живому материалу перед зрителями предстает знакомый человек, чьи песни знает и любит вся страна.

"Кузьма. Страшно веселый": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Кинокритик издания LiRoom Игорь Кромф восхищается тщательной работой с уникальными домашними архивами, за которыми стоит глубокая медиаархеология команды. В то же время обозреватель указывает на хаотичность раскрытия образа музыканта и чрезмерную идеализацию его образа, из-за которой авторы обошли стороной сложную внутреннюю драму и противоречивые решения артиста.

"Курт Кобейн: О сыне"

Рейтинг IMDb – 7,2

Фильм полностью построен на архивных аудиозаписях, где лидер группы Nirvana лично делится воспоминаниями о детстве, первых песнях, тяжелой славе и собственных страхах. На экране зрители могут увидеть спокойные пейзажи городов, где жил и творил музыкант. Благодаря этому картина напоминает долгий и очень откровенный разговор наедине с легендой рок-музыки 90-х.

"Курт Кобейн: О сыне": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются редкой интимностью и откровенностью исповеди рок-идола. В то же время некоторые кинокритики отмечают чрезмерную монотонность и медленный темп пейзажного видеоряда.

The Beatles: Get Back

Рейтинг IMDb – 8,9

Режиссер Питер Джексон переносит зрителей на репетиции легендарной четверки зимой 1969 года, когда музыканты пытались в сжатые сроки написать новый альбом и подготовиться к концерту. Камера фиксирует творческие споры, веселые шутки и рождение легендарных мелодий прямо в студийной суматохе. Кульминацией этой напряженной работы становится знаменитое импровизированное выступление группы на лондонской крыше, которое символически подытожило их совместную историю.

The Beatles: Get Back: смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются мастерским качеством отреставрированной пленки и невероятным эффектом живого присутствия легендарной группы в кадре. В то же время некоторые кинокритики отмечают изнурительную продолжительность проекта для неподготовленного зрителя.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Рейтинг IMDb – 8,0

Фильм прослеживает 30-летний путь главной рок-группы Украины с помощью редких записей первых репетиций, стадионных выступлений и воспоминаний участников разных лет. Создатели не обходят острые углы, поэтому открыто рассказывают о творческих разногласиях, болезненных заменах музыкантов и амбициях лидеров. В то же время личная история коллектива постоянно перекликается с ключевыми событиями современной Украины.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Кинокритик издания "Украинская правда" Ярослав Подгора-Гвяздовский восхищается богатым массивом фактов, раритетными архивами и техническим сочетанием интересных воспоминаний музыкантов. В то же время обозреватель отмечает быструю информационную усталость от бешеного темпа и сглаживания скандалов вокруг Святослава Вакарчука.

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Рейтинг IMDb – 8,6

Этот фильм рассказывает о жизненном и творческом пути украинской эстрадной звезды Назария Яремчука. В картине показаны самые важные этапы становления певца как артиста – от мировых турне до преследования со стороны КГБ. Благодаря уникальным архивным материалам, предоставленным семьей певца, зрители могут увидеть редкие кадры выступлений "Смерічки", съемки первого украинского мюзикла "Червона рута" и личные моменты из жизни исполнителя.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Кинокритик издания "Детектор медиа" Андрей Кокотюха отмечает, что фильм успешно популяризирует наследие Назария Яремчука среди молодежи и открывает украинскую песенную историю новому поколению. В то же время обозреватель указывает на отсутствие сложного исторического фона советской эпохи, почему успех артиста выглядит слишком легким и лишенным реального противостояния тоталитарной системе.

Miss Americana

Рейтинг IMDb – 7,4

Сюжет сосредоточен вокруг переломного этапа в карьере Тейлор Свифт во время записи альбома Lover. Тогда она решилась открыто говорить о проблемах с самооценкой и травле в сети. Вопреки настойчивым советам команды молчать, артистка впервые публично выражает свои гражданские взгляды. Этот внутренний бунт становится главной движущей силой фильма, показывая взросление женщины, которая учится отстаивать свою позицию перед многомиллионной аудиторией.

"Miss Americana": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются смелостью певицы, рассказывающей о личных кризисах. Впрочем, некоторые кинокритики отмечают ощутимый продюсерский контроль над материалом.

"Билли Айлиш: Немного размытый мир"

Рейтинг IMDb – 7,7

В центре сюжета – жизнь 17-летней Билли Айлиш, которая вместе с братом Финнеасом О'Коннеллом создает сенсационные песни прямо в своей комнате. Однако стремительный взлет на вершины мировых чартов обернулся для нее паническими атаками, приступами синдрома Туретта и физической усталостью от бесконечных переездов. Благодаря такой контрастной хронике зритель видит обычного уязвимого подростка, на плечи которого внезапно обрушилась огромная популярность.

"Билли Айлиш: Немного размытый мир": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes обозреватели восхищаются трогательной искренностью семейных сцен и отсутствием фальши в поведении юной исполнительницы. Однако некоторые обозреватели отмечают чрезмерную растянутость хронометража картины.

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