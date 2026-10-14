Старые, но по-прежнему безумные: боевики 2000-х, которые вызовут настоящий взрыв эмоций
В 2000-х герои боевиков не тратили время на долгие разговоры о чувствах, не записывались к психологам и уж точно не пытались договориться с врагами. Вместо этого они разбивали автомобили, перестреливались посреди города и спасали мир, попутно нарушая практически все возможные законы физики.
И хотя с тех пор спецэффекты стали значительно дороже, старые добрые боевики до сих пор способны превзойти современные блокбастеры. 24 Канал собрал пять культовых фильмов 2000-х, которые подарят солидную порцию адреналина и заставят забыть о скучном вечере.
"Перевозчик"
Год: 2002
Жанр: боевик, криминал, триллер
Оценка IMDb: 6,8
Фрэнк Мартин – бывший спецназовец, который зарабатывает на жизнь перевозкой сомнительных грузов. У него есть три правила: не нарушать договоренностей, не спрашивать имен и никогда не открывать посылок.
Конечно, однажды он нарушает собственные принципы и оказывается в центре опасной истории. Дальше – безумные погони, перестрелки и Джейсон Стэтхэм, который в очередной раз доказывает, что костюм не мешает профессионально раздавать пинки.
Что говорят критики: Роджер Эберт отметил эффектное начало фильма и сочетание эстетики Джеймса Бонда с боевыми искусствами. В то же время критик считал, что создатели переборщили с экшеном, оставив слишком мало места для развития персонажей.
"Перевозчик": смотреть трейлер
"Адреналин"
Год: 2006
Жанр: боевик, криминал, триллер
Оценка IMDb: 6,9
Наемный убийца Чев Челиос просыпается и узнает, что его отравили. Единственный способ остаться в живых – постоянно поддерживать высокий уровень адреналина.
Поэтому герой в исполнении Джейсона Стейтма решает превратить Лос-Анджелес в сплошную зону боевых действий. Он устраивает драки, опасные гонки и делает все возможное, чтобы его сердце не замедлялось.
Что говорят критики: Питер Брэдшоу из The Guardian назвал фильм безумным и чрезвычайно динамичным зрелищем, которое, несмотря на абсурдность сюжета, доставляет настоящее удовольствие. По его мнению, это именно тот боевик, который можно смотреть как небольшое "guilty pleasure".
"Адреналин": смотреть трейлер
"Ультиматум Борна"
Год: 2007
Жанр: боевик, шпионский триллер
Оценка IMDb: 8,0
Джейсон Борн продолжает искать ответы на вопросы о своем прошлом. Проблема лишь в том, что ЦРУ совершенно не заинтересовано в том, чтобы бывший агент узнал правду.
На Борна начинают охоту, а он вынужден спасаться от профессиональных убийц, раскрывать заговоры и демонстрировать навыки, которым точно не учат на обычных курсах самообороны.
Что говорят критики: Роджер Эберт высоко оценил зрелищные трюки, напряженные погони и режиссерское мастерство Пола Гринграсса. Критик отметил, что фильм настолько захватывает своим темпом, что зрителю просто не до того, чтобы задумываться над неправдоподобными сюжетными моментами.
"Ультиматум Борна": смотреть трейлер
"Заложница"
Год: 2008
Жанр: боевик, криминал, триллер
Оценка IMDb: 7,7
Бывший агент ЦРУ Брайан Миллс пытается наладить отношения с дочерью. Однако во время поездки в Париж девушку похищают торговцы людьми.
И тут преступники совершают самую большую ошибку в своей жизни – связываются с отцом, обладающим весьма специфическим набором профессиональных навыков.
Брайан отправляется во Францию, где быстро дает понять местному криминальному миру, что семейные проблемы лучше решать без его участия.
Что говорят критики: Роджер Эберт назвал сюжет откровенно неправдоподобным, однако похвалил стремительное развитие событий и убедительную игру Лиама Нисона. По словам критика, актер способен придать серьезности даже самым фантастическим ситуациям.
"Заложница": смотреть трейлер
"Казино Рояль"
Год: 2006
Жанр: боевик, приключения, шпионский триллер
Оценка IMDb: 8,0
Джеймс Бонд получает лицензию на убийство и отправляется на свою первую миссию в качестве агента 007. Ему предстоит остановить банкира террористических организаций Ле Шиффра, который пытается вернуть огромные деньги во время покерного турнира.
Правда, делом не ограничится обычная игра в карты. Впереди – опасные погони, жестокие стычки, предательства и романтическая история, которая навсегда изменит самого Бонда.
Что говорят критики: Роджер Эберт поставил фильму высшую оценку – четыре звезды. Он особо отметил Дэниела Крейга, который сделал знаменитого шпиона более жестким, реалистичным и значительно более эмоциональным, чем его предшественники.
"Казино Рояль": смотреть трейлер
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