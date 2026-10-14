Старые, но по-прежнему безумные: боевики 2000-х, которые вызовут настоящий взрыв эмоций

В 2000-х герои боевиков не тратили время на долгие разговоры о чувствах, не записывались к психологам и уж точно не пытались договориться с врагами. Вместо этого они разбивали автомобили, перестреливались посреди города и спасали мир, попутно нарушая практически все возможные законы физики.

И хотя с тех пор спецэффекты стали значительно дороже, старые добрые боевики до сих пор способны превзойти современные блокбастеры. 24 Канал собрал пять культовых фильмов 2000-х, которые подарят солидную порцию адреналина и заставят забыть о скучном вечере.

"Перевозчик"

Год: 2002

Жанр: боевик, криминал, триллер

Оценка IMDb: 6,8

Фрэнк Мартин – бывший спецназовец, который зарабатывает на жизнь перевозкой сомнительных грузов. У него есть три правила: не нарушать договоренностей, не спрашивать имен и никогда не открывать посылок.

Конечно, однажды он нарушает собственные принципы и оказывается в центре опасной истории. Дальше – безумные погони, перестрелки и Джейсон Стэтхэм, который в очередной раз доказывает, что костюм не мешает профессионально раздавать пинки.

Что говорят критики: Роджер Эберт отметил эффектное начало фильма и сочетание эстетики Джеймса Бонда с боевыми искусствами. В то же время критик считал, что создатели переборщили с экшеном, оставив слишком мало места для развития персонажей.



"Перевозчик": смотреть трейлер

"Адреналин"

Год: 2006

Жанр: боевик, криминал, триллер

Оценка IMDb: 6,9

Наемный убийца Чев Челиос просыпается и узнает, что его отравили. Единственный способ остаться в живых – постоянно поддерживать высокий уровень адреналина.

Поэтому герой в исполнении Джейсона Стейтма решает превратить Лос-Анджелес в сплошную зону боевых действий. Он устраивает драки, опасные гонки и делает все возможное, чтобы его сердце не замедлялось.

Что говорят критики: Питер Брэдшоу из The Guardian назвал фильм безумным и чрезвычайно динамичным зрелищем, которое, несмотря на абсурдность сюжета, доставляет настоящее удовольствие. По его мнению, это именно тот боевик, который можно смотреть как небольшое "guilty pleasure".



"Адреналин": смотреть трейлер

"Ультиматум Борна"

Год: 2007

Жанр: боевик, шпионский триллер

Оценка IMDb: 8,0

Джейсон Борн продолжает искать ответы на вопросы о своем прошлом. Проблема лишь в том, что ЦРУ совершенно не заинтересовано в том, чтобы бывший агент узнал правду.

На Борна начинают охоту, а он вынужден спасаться от профессиональных убийц, раскрывать заговоры и демонстрировать навыки, которым точно не учат на обычных курсах самообороны.

Что говорят критики: Роджер Эберт высоко оценил зрелищные трюки, напряженные погони и режиссерское мастерство Пола Гринграсса. Критик отметил, что фильм настолько захватывает своим темпом, что зрителю просто не до того, чтобы задумываться над неправдоподобными сюжетными моментами.



"Ультиматум Борна": смотреть трейлер

"Заложница"

Год: 2008

Жанр: боевик, криминал, триллер

Оценка IMDb: 7,7

Бывший агент ЦРУ Брайан Миллс пытается наладить отношения с дочерью. Однако во время поездки в Париж девушку похищают торговцы людьми.

И тут преступники совершают самую большую ошибку в своей жизни – связываются с отцом, обладающим весьма специфическим набором профессиональных навыков.

Брайан отправляется во Францию, где быстро дает понять местному криминальному миру, что семейные проблемы лучше решать без его участия.

Что говорят критики: Роджер Эберт назвал сюжет откровенно неправдоподобным, однако похвалил стремительное развитие событий и убедительную игру Лиама Нисона. По словам критика, актер способен придать серьезности даже самым фантастическим ситуациям.



"Заложница": смотреть трейлер

"Казино Рояль"

Год: 2006

Жанр: боевик, приключения, шпионский триллер

Оценка IMDb: 8,0

Джеймс Бонд получает лицензию на убийство и отправляется на свою первую миссию в качестве агента 007. Ему предстоит остановить банкира террористических организаций Ле Шиффра, который пытается вернуть огромные деньги во время покерного турнира.

Правда, делом не ограничится обычная игра в карты. Впереди – опасные погони, жестокие стычки, предательства и романтическая история, которая навсегда изменит самого Бонда.

Что говорят критики: Роджер Эберт поставил фильму высшую оценку – четыре звезды. Он особо отметил Дэниела Крейга, который сделал знаменитого шпиона более жестким, реалистичным и значительно более эмоциональным, чем его предшественники.

"Казино Рояль": смотреть трейлер

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