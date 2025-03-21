Классика жанра, которую следует увидеть: 6 лучших боевиков 90-х со взрывным сюжетом

Кино в 90-х годах было особенным, а независимый кинематограф достиг пика популярности. Визуальные эффекты только начинали развиваться, а культовые ныне режиссеры создавали работы, которые сейчас вписаны в историю кино.

Жанр боевика в 90-х годах был в расцвете – тогда он еще не был перегружен компьютерной графикой, а фильмы были наполнены постоянным напряжением, а иногда юмором и глубокими мыслями. Кино 24 расскажет об одних из лучших боевиков того времени.

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"Матрица"

События фильма происходят в мире, где искусственный интеллект захватил и поработил человечество в системе виртуальной реальности. Главный герой Нео вместе с другими заключенными начинает борьбу за свободу, овладевая сверхчеловеческими способностями.

"Матрица": смотрите трейлер онлайн

"Терминатор 2: Судный день"

Война роботов и людей продолжается. Будущий спаситель человечества Джон Коннор становится мишенью усовершенствованного киборга-убийцы из жидкого металла, который способен принимать любой облик. Но на его защиту становится другой терминатор предыдущего поколения в исполнении Арнольда Шварценеггера.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер онлайн

"Скорость"

Безумный террорист закладывает бомбу в автобус, которая взорвется, если транспортное средство снизит скорость ниже 50 миль в час. Полицейский Джек Тревен вместе со случайной пассажиркой Энни пытается найти способ спасти людей.

"Скорость": смотрите трейлер онлайн

"Круто сваренные"

Жесткий полицейский по прозвищу Текила ведет борьбу с мощной преступной организацией, причастной к контрабанде оружия. Вместе с агентом под прикрытием он должен раскрыть масштабный заговор, угрожающий городу. Все это сопровождается гонками, взрывами и перестрелками.

"Круто сваренные": смотрите трейлер онлайн

"Схватка"

Преданный детектив Винсент Ганна и криминальный авторитет Нил Макколи ведут смертельную игру в кошки-мышки. Когда преступник планирует последнее ограбление, полицейский настроен наконец привлечь его к ответственности.

"Схватка": смотрите трейлер онлайн

"Без лица"

Агент ФБР Шон Арчер неустанно преследует террориста Кастора Троя. Для выполнения этой спецоперации он проходит уникальную хирургическую операцию по пересадке лица. Но все идет не по плану, и враги меняются местами, создавая напряженную игру на выживание.

"Без лица": смотрите трейлер онлайн