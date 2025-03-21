Жанр бойовика у 90-х роках був у розквіті – тоді він ще не був перенавантажений комп'ютерною графікою, а фільми були наповнені постійною напругою, а інколи гумором та глибокими думками. Кіно 24 розповість про одні з найкращих бойовиків того часу.

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"Матриця"

Події фільму відбуваються у світі, де штучний інтелект захопив та поневолив людство у системі віртуальної реальності. Головний герой Нео разом з іншими ув'язненими починає боротьбу за свободу, опановуючи надлюдські здібності.

"Матриця": дивіться трейлер онлайн

"Термінатор 2: Судний день"

Війна роботів і людей триває. Майбутній рятівник людства Джон Коннор стає мішенню вдосконаленого кіборга-вбивці з рідкого металу, який здатен приймати будь-який вигляд. Але на його захист стає інший термінатор попереднього покоління у виконанні Арнольда Шварценеггера.

"Термінатор 2: Судний день": дивіться трейлер онлайн

"Швидкість"

Божевільний терорист закладає бомбу в автобус, яка вибухне, якщо транспортний засіб знизить швидкість нижче 50 миль на годину. Поліцейський Джек Тревен разом із випадковою пасажиркою Енні намагається знайти спосіб врятувати людей.

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"Круто зварені"

Жорсткий поліціянт на прізвисько Текіла веде боротьбу з могутньою злочинною організацією, причетною до контрабанди зброї. Разом з агентом під прикриттям він повинен розкрити масштабну змову, що загрожує місту. Все це супроводжується перегонами, вибухами і перестрілками.

"Круто зварені": дивіться трейлер онлайн

"Сутичка"

Відданий детектив Вінсент Ганна та кримінальний авторитет Ніл МакКолі ведуть смертельну гру в кішки-мишки. Коли злочинець планує останнє пограбування, поліціянт налаштований нарешті притягнути його до відповідальності.

"Сутичка": дивіться трейлер онлайн

"Без обличчя"

Агент ФБР Шон Арчер невпинно переслідує терориста Кастора Троя. Для виконання цієї спецоперації він проходить унікальну хірургічну операцію з пересадки обличчя. Але все йде не за планом, і вороги міняються місцями, створюючи напружену гру на виживання.

"Без обличчя": дивіться трейлер онлайн