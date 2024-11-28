4 боевика на Netflix, которые дарят ощущение адреналина на весь день

Яркие спецэффекты, захватывающие сражения и драйвовые эмоции – то, что могут подарить боевики своим поклонникам. Эти фильмы полны опасности, стрельбы и огня, поэтому захватывают сердца зрителей во всем мире.

24 канал рассказывает о лучших боевиках, которые уже можно посмотреть на Netflix. Эти ленты удивят спецэффектами и зрелищными битвами, которые не оставят вас равнодушными.

Интересно Фавориты недели: 10 лучших сериалов на Netflix в Украине, которые стоит посмотреть

"Матрица" (1999)

В центре сюжета – хакер Нео, который однажды случайно узнает, что мир вокруг это иллюзия. Ею управляют машины для того, чтобы использовать человеческую энергию ради собственного существования. Однако группа "Сопротивление", которая борется за справедливость, стремится освободить людей из этой виртуальной реальности и вернуть им лучшую жизнь. Нео узнает, что он "избранный", поэтому должен сотрудничать с повстанцами и вернуть человечеству свободу.

"Матрица": смотрите трейлер онлайн

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага" (2024)

Жизнь юной Фуриозы сильно меняется после того, как ее похищают из родного дома. Девушка теперь должна путешествовать с Ордой байкеров, которую возглавляет Дементус. Герои сталкиваются с многочисленным количеством опасностей, врагов и испытаний. Фуриоза с каждым днем становится все сильнее и выносливее, а все благодаря преодоленным трудностям. Однажды команда нашла загадочную Цитадель Бессмертного Джо. Дементус хочет забрать ресурсы, которые там хранились. Впрочем, этот план проваливается, потому что армия Бессмертного Джо не готова отдавать то, что им принадлежит. Зрители будут наблюдать за предысторией Фуриозы, которая неустанно стремится вернуться домой, пока мир вокруг нее разрушается.

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотрите трейлер онлайн

"Леон-киллер" (1994)

История разворачивается вокруг наемного убийцы Леона, который живет в тихом квартале Нью-Йорка. Он живет одинокой жизнью, пока не слышит за дверью своей квартиры какой-то шум. Оказывается, преступники жестоко расстреляли семью, соседей главного героя. Впрочем, выжить удалось только девочке Матильде, которая сразу обратилась за помощью к мужчине. Когда она узнала, чем на самом деле занимается Леон, то просит его научить ее стрелять. Матильда планирует отомстить за убийство своей семьи, поэтому теперь перед киллером встанет важный выбор, который может привести к ужасным последствиям.

"Леон-киллер": смотрите трейлер онлайн

" Топ Ган: Меверик " (2022)

Бесстрашный летчик Пит Митчелл, первоклассный пилот ВМС, известен своей готовностью участвовать в самых рискованных заданиях и блестяще их выполнять. Приятель главного героя просит его стать наставником для отряда выпускников Top Gun. Они должны выполнить особую миссию. Среди подчиненных Пит видит лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына его покойного лучшего друга – Ника. Митчелл старался не вспоминать свое прошлое, но теперь не может сдержать эмоции. Летчику придется столкнуться с собственными страхами и принимать важные решения, которые повлияют на его судьбу.

"Топ Ган: Меверик": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту из списка и окунитесь в мир приключений и зрелищных сражений!