Netflix на днях обновил рейтинг самых популярных сериалов. Это ленты, которые особенно пришлись по душе украинским киноманам на прошлой неделе. Они покорили интересным сюжетом и неожиданными поворотами, пишет 24 Канал.

К слову 5 топовых детективных сериалов, которые можно посмотреть на Netflix

"Тайный осведомитель" 1 сезон

Сериал, ставший лидером недели, рассказывает о профессоре Чарльзе, который вышел на пенсию. После потери жены его жизнь совсем замерла.

Дочь Чарльза, Эмили, просит его выбрать себе хобби, чтобы чем-то заниматься. Поэтому он откликается на объявление частного детектива, которая расследует преступление в доме престарелых. Чарльз становится агентом под прикрытием в этом заведении. Он не только разоблачает вора, но и находит новых друзей.

"Тайный информатор": смотрите трейлер онлайн

"Убивайте осознанно" 1 сезон

Мафиозный адвокат Бьорн ищет баланс между своей работой и личной жизнью. Он понимает, что выгорел из-за постоянного стресса и эмоциональных нагрузок. Чтобы справиться с дискомфортом, он обращается к новым методам. В частности, посещает семинар по осознанности, где ему обещают помочь найти путь к спокойствию и гармонии.

"Убивайте осознанно": смотрите трейлер онлайн

"Императрица" 2 сезон

Сериал погружает зрителей в историю императора Франца Иосифа и герцогини Елизаветы Баварской. Между ними возникает большая любовь, которая живет в противовес всем запретам. В жизни главных персонажей – борьба за власть, ревность и интриги.

Интересно, что в одном из эпизодов второго сезона в Вену съезжаются делегации из разных уголков Австрийской империи. Среди гостей – дети из Буковины, которые исполняют песню "Солнце низенько", что трогает Елизавету до слез.

"Императрица" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

Среди самых популярных сериалов на Netflix также:

"Аркейн" 2 сезон;

"Успеть до 30" 2 сезон;

"Боец в клетке" 1 сезон;

"Любовь и одержимость" 1 сезон;

"Императрица" 1 сезон;

"Закон Лидии Поэт" 2 сезон;

"Дипломатка" 2 сезон.

Большинство этих сериалов завоевали внимание не только украинцев, но и покорили мировых зрителей. Если вы в поисках чего-то нового – рекомендуем выбрать фаворита из списка.