Все что-то скрывают: 5 британских детективных сериалов с неожиданными развязками
Британцы умеют снимать детективы так, что вместо бесконечных перестрелок в них присутствуют туман, странные соседи, маленький городок и ощущение, что каждый что-то скрывает.
24 Канал собрал детективные сериалы, в которых спокойная жизнь заканчивается примерно в первой серии.
"Почему не Эванс?"
Загадочные последние слова мужчины, умирающего прямо на глазах у Бобби Джонса, не дают ему покоя. Вместе с подругой, леди Фрэнки Дервент, он начинает собственное расследование.
Казалось бы, обычное британское приключение. Но чем дальше они заходят, тем очевиднее: окружающие знают гораздо больше, чем готовы рассказать.
"Почему не Эванс?": смотреть трейлер
"Исчезнувшая"
Жена директора местной школы неожиданно исчезает, а главным подозреваемым становится… ее собственный муж. Идеальный сюжет для тех, кто после фразы "я просто вышла на минутку" уже мысленно вызывает полицию.
Расследование постепенно раскрывает неприятные секреты семьи.
"Исчезнувшая": смотреть трейлер
"Фортитуд"
Небольшой городок за Полярным кругом кажется едва ли не самым спокойным местом на планете. Здесь все друг друга знают, вокруг снег, красивые пейзажи – словом, как на туристической открытке.
Пока не происходит жестокое убийство. После этого идилия заканчивается, а вместе с ней начинают сыпаться секреты жителей.
"Фортитуд": смотреть трейлер
"Убегай!"
Полгода Саймон ищет дочь Пейдж, которая пропала без вести. Когда он наконец случайно видит ее в парке, девушка не бросается в объятия отца, а… убегает.
Дальше все становится еще хуже: наркотики, убийство, криминальный подпольный мир и сам Саймон, который вдруг оказывается среди главных подозреваемых.
"Убегай!": смотреть трейлер
"Хороших девочек не убивают"
17-летняя Пиппа Фитц-Амоби решает разобраться в старом убийстве, которое все давно считают закрытым делом.
Подозреваемый погиб, дело закрыто – но Пиппа убеждена, что полиция ошиблась.
Поэтому она начинает собственное расследование. И очень быстро школьный проект превращается в настоящую игру на выживание.
"Хороших девочек не убивают": смотреть трейлер
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