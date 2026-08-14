24 Канал зібрав детективні серіали, де спокійне життя закінчується приблизно на першій серії.

"Чому не Еванс?"

Загадкові останні слова чоловіка, який помирає просто на очах у Боббі Джонса, не дають йому спокою. Разом із подругою, леді Френкі Дервент, він починає власне розслідування.

Здавалося б, звичайна британська пригода. Але чим далі вони заходять, тим очевидніше: люди навколо знають значно більше, ніж готові розповісти.

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"Чому не Еванс?": дивитись трейлер

"Зникла"

Дружина директора місцевої школи несподівано зникає, а головним підозрюваним стає… її власний чоловік. Ідеальний сюжет для тих, хто після фрази "я просто вийшла на хвилинку" вже подумки викликає поліцію.

Розслідування поступово відкриває неприємні таємниці родини.

"Зникла": дивитись трейлер

"Фортітьюд"

Маленьке містечко за Полярним колом здається чи не найспокійнішим місцем на планеті. Тут усі одне одного знають, навколо сніг, красиві пейзажі – словом, туристична листівка.

Аж поки не стається жорстоке вбивство. Після цього ідилія закінчується, а разом із нею починають сипатися секрети мешканців.

"Фортітьюд": дивитись трейлер

"Утікай"

Пів року Саймон шукає доньку Пейдж, яка зникла безвісти. Коли він нарешті випадково бачить її в парку, дівчина не кидається в обійми батька, а… тікає.

Далі все стає ще гірше: наркотики, вбивство, кримінальне підпілля і сам Саймон, який раптом опиняється серед головних підозрюваних.

"Утікай": дивитись трейлер

"Посібник із вбивства для хороших дівчат"

17-річна Піппа Фітц-Амобі вирішує розібратися у старому вбивстві, яке всі давно вважають закритою справою.

Підозрюваний загинув, справа завершена – але Піппа переконана, що поліція помилилася.

Тож вона починає власне розслідування. І дуже швидко шкільний проєкт перетворюється на справжню гру на виживання.

"Посібник із вбивства для хороших дівчат": дивитись трейлер

А якщо цієї добірки вам мало, маємо ще одну – з не менш захопливими серіалами, які легко можуть забрати у вас кілька вечорів.



