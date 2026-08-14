24 Канал зібрав детективні серіали, де спокійне життя закінчується приблизно на першій серії.
"Чому не Еванс?"
Загадкові останні слова чоловіка, який помирає просто на очах у Боббі Джонса, не дають йому спокою. Разом із подругою, леді Френкі Дервент, він починає власне розслідування.
Здавалося б, звичайна британська пригода. Але чим далі вони заходять, тим очевидніше: люди навколо знають значно більше, ніж готові розповісти.
"Чому не Еванс?": дивитись трейлер
"Зникла"
Дружина директора місцевої школи несподівано зникає, а головним підозрюваним стає… її власний чоловік. Ідеальний сюжет для тих, хто після фрази "я просто вийшла на хвилинку" вже подумки викликає поліцію.
Розслідування поступово відкриває неприємні таємниці родини.
"Зникла": дивитись трейлер
"Фортітьюд"
Маленьке містечко за Полярним колом здається чи не найспокійнішим місцем на планеті. Тут усі одне одного знають, навколо сніг, красиві пейзажі – словом, туристична листівка.
Аж поки не стається жорстоке вбивство. Після цього ідилія закінчується, а разом із нею починають сипатися секрети мешканців.
"Фортітьюд": дивитись трейлер
"Утікай"
Пів року Саймон шукає доньку Пейдж, яка зникла безвісти. Коли він нарешті випадково бачить її в парку, дівчина не кидається в обійми батька, а… тікає.
Далі все стає ще гірше: наркотики, вбивство, кримінальне підпілля і сам Саймон, який раптом опиняється серед головних підозрюваних.
"Утікай": дивитись трейлер
"Посібник із вбивства для хороших дівчат"
17-річна Піппа Фітц-Амобі вирішує розібратися у старому вбивстві, яке всі давно вважають закритою справою.
Підозрюваний загинув, справа завершена – але Піппа переконана, що поліція помилилася.
Тож вона починає власне розслідування. І дуже швидко шкільний проєкт перетворюється на справжню гру на виживання.
"Посібник із вбивства для хороших дівчат": дивитись трейлер
А якщо цієї добірки вам мало, маємо ще одну – з не менш захопливими серіалами, які легко можуть забрати у вас кілька вечорів.