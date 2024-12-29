В этом году вышло много детективных фильмов, которые имеют шанс войти в историю кино. Они точно стоят просмотра зимнего вечера.

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"Конклав"

Режиссер: Эдвард Бергер

Рейтинг IMDb: 7.4

Кардинал Томас Лоуренс должен организовать конклав для избрания нового папы. Но когда на поверхность выплывают серьезные политические споры, кардинал не только отвечает за их решение, но и берется расследовать смерть предыдущего папы, что была довольно подозрительной.

"Конклав": смотрите трейлер онлайн

Фильм настолько наполнен загадками, что сам становится большой тайной для зрителя. Здесь и тайные амбиции друзей кардинала, и странная мотивация коллег, коррупция и даже сплетни. Только Лоуренс задает вопросы и готов услышать на них ответ.

"Свидание с монстром"

Режиссер: Анна Кендрик

Рейтинг IMDb: 6.6

Начинающая актриса Шерил Брэдшоу после провальных кастингов решает поехать в Лондон. Ее агент убеждает сделать последнюю попытку и стать замеченной среди продюсеров – пойти на ток-шоу, где женщины ищут себе пару. В выпуске с Шерил побеждает мужчина, который начинает преследовать ее после свидания.

"Свидание с монстром": смотрите трейлер онлайн

Фильм привлекает внимание к опасностям, подстерегающим женщин ежедневно. Он основан на реальной истории, что делает ленту еще более жестокой и жуткой. одновременно его очень интересно смотреть.

"Максин ХХХ"

Режиссер: Тай Уэст

Рейтинг IMDb: 6.3

Звезда фильмов для взрослых, сделавшая огромный прорыв в Голливуде в 80-х, не позволит никому стать на ее пути славы и популярности. Пережив резню в Техасе, она продолжает свою карьеру, избегая при этом сталкера в Лос-Анджелесе.

"Максин ХХХ": смотрите трейлер онлайн

В фильме-слешере, что является завершающим в трилогии X, акцент сделан на преступность в 80-х годах. Лента помогает глубже исследовать персонажей и показать их разные стороны и эволюцию героев.