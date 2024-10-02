Ирония и интрига: 7 детективов, которые не позволят вам оторваться от просмотра

Если вы считаете, что расследование – это очень серьезное дело, где нет места для юмора, то эти проекты убедят вас в обратном! Следователи, оперы и частные детективы раскрывают преступления с юмором, а ирония – их лучшее оружие против злоумышленников.

Кино 24 подготовили подборку, где главные герои мастерски сочетают профессиональный талант с сарказмом, превращая даже самые мрачные расследования в настоящее шоу. Подготовьтесь к загадкам, где острота ума соревнуется с остротой шуток!

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7 детективов, которые вас удивят

"Гарри Уайлд" (2022)

Преподавательница английского Гарри Уайлд выходит на пенсию и сразу становится жертвой ограбления. Сначала она чувствует себя напуганной, но решает исправить это и погружается в мир криминальных расследований! Теперь Гарри не просто пенсионерка, а настоящая частная детективка, которая даст фору всем полицейским, включая собственного сына.

"Гарри Уайлд": смотрите онлайн трейлер

"Коп из прошлого" (2020)

Сериал Der Lezte Bulle, о полицейском, который после 20-летней комы снова вернулся в полицию, влюбил в себя полмира: формат адаптировали в Чехии, Японии, Эстонии, Франции и в Украине.

По сюжету украинского сериала "Коп из прошлого", капитан Олег Долин из-за комы сильно отстал от реальности, но пришел в себя и снова работает в полиции. Герой попадает в кучу смешных ситуаций, из которых выходит блестяще изобретательно!

В премьерных 3 и 4 сезонах, что покажет канал ICTV2, Долин уже адаптировался к цифровой эпохе, однако и дальше будет ловить преступников благодаря своим "проверенным годами" методам. А еще он будет искать свое счастье и женщину мечты – и его ждет множество ярких приключений

"Коп из прошлого": смотрите онлайн трейлер

"Убийство не в раю" (2023)

Хамфри Гудман – талантливый детектив, покидает карибские пляжи, чтобы вернуться в родную туманную Британию. Ведь его невесте не нравится, что мужчина много работает и участвует в слишком рискованных операциях. Но смена места жительства ничего не меняет в жизни Хамфри – преступления находят детектива быстрее, чем он успевает разжечь камин!

Поэтому вместо спокойной романтики семейной жизни, он уже расследует дела об убийствах. А еще доказывает своим новым коллегам в отделении, что в следственном деле – он не новичок, и здесь возникает множество забавных ситуаций.

"Убийство не в раю": смотрите онлайн трейлер

"Касл" (2009)

Известный писатель Ричард Касл подозревается в убийствах! Ведь в Нью-Йорке произошло несколько преступлений, идентичных тем, что он описал в своих романах. Поэтому следователь Кейт Беккет вызывает Касла на допрос, а писатель видит в ней героиню для своих новых детективных историй.

Чтобы поймать убийцу, Ричард договаривается работать вместе с ней. Касл, привыкший многое в жизни объяснять сверхъестественными силами и вмешательством инопланетных существ, станет тем еще испытанием для рациональной и сдержанной Беккет.

Кажется, Ричард не просто напишет детективный роман, а еще и нырнет с головой в любовный.

"Касл": смотрите онлайн трейлер

"Элсбет" (2024)

Элсбет Ташиони – очень экстравагантная личность и известная адвокат Чикаго. Яркое пальто, рыжие волосы и искренняя улыбка – ее визитные карточки. Но за таким милым образом – настоящий гений судебных заседаний, умеющий вывести на чистую воду любого.

Она едет в Нью-Йорк, чтобы помочь Департаменту полиции разоблачить нескольких хитрых преступников. И хотя сначала Элсбет кажется новым коллегам очень легкомысленной, впоследствии они понимают – перед ними настоящий Шерлок в юбке!

"Элсбет": смотрите онлайн трейлер

"Мертвые парни-детективы" (2024)

А что, если бы подростки-бунтовщики открыли свое собственное детективное агентство? А если бы они были не просто подростки, а еще и призраки? Трудно представить?

А вот писатель Нил Гейман создал таких персонажей для комиксов DC, а Netflix запустил хитовый сериал. Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн, после смерти решили остаться на Земле и расследовать преступления, связанные с потусторонними силами. Вместе с ясновидящей они раскрывают запутанные преступления, пока однажды у них на пути не становится очень мощная ведьма. Остросюжетный детектив, яркая комедия со шлейфом мистики точно захватит нестандартным сюжетом!

"Мертвые парни-детективы": смотрите онлайн трейлер

"Убивая Еву" (2018)

“Убивая Еву” – это одновременно и веселый, и кровавый психологический детектив о двух женщинах. Спецагентка Ева Поластри пытается поймать жестокую и неуловимую убийцу Вилланель. Однако преступница неожиданно увлекается агенткой и присылает ей подарки. И вот обе женщины уже не могут сфокусироваться на своих первичных миссиях, ведь хотят знать друг о друге гораздо больше.

"Убивая Еву": смотрите онлайн трейлер

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром!