Кіно 24 підготували добірку, де головні герої майстерно поєднують професійний хист із сарказмом, перетворюючи навіть найпохмуріші розслідування на справжнє шоу. Підготуйтеся до загадок, де гострота розуму змагається з гостротою жартів!

Радимо Фільм, що підкорив українців: яка детективна стрічка стала лідером переглядів на Netflix

7 детективів, які вас здивують

"Гаррі Вайлд" (2022)

Викладачка англійської Гаррі Вайлд виходить на пенсію й одразу стає жертвою пограбування. Спочатку вона почуває себе наляканою, але вирішує виправити це і поринає у світ кримінальних розслідувань! Тепер Гаррі не просто пенсіонерка, а справжня приватна детективка, яка дасть фору всім поліцейським, включно з власним сином.

"Гаррі Вайлд": дивіться онлайн трейлер

"Коп з минулого" (2020)

Серіал Der Lezte Bulle, про поліцейського, який після 20-річної коми знову повернувся у поліцію, закохав в себе півсвіту: формат адаптували в Чехії, Японії, Естонії, Франції та в Україні.

За сюжетом українського серіалу "Коп з минулого", капітан Олег Долін через кому сильно відстав від реальності, але отямився і знову працює в поліції. Герой втрапляє в купу смішних ситуацій, з яких виходить блискуче винахідливо!

В прем'єрних 3 і 4 сезонах, що покаже канал ICTV2, Долін вже адаптувався до цифрової епохи, проте і далі ловитиме злочинців завдяки своїм "перевіреним роками" методам. А ще він шукатиме своє щастя і жінку мрії – і на нього чекає безліч яскравих пригод

"Коп з минулого": дивіться онлайн трейлер

"Вбивство не в раю" (2023)

Хамфрі Гудман – талановитий детектив, покидає карибські пляжі, щоб повернутися в рідну туманну Британію. Адже його нареченій не подобається, що чоловік багато працює і бере участь в надто ризикованих операціях. Але зміна місця проживання нічого не змінює в житті Хамфрі – злочини знаходять детектива швидше, ніж він встигає розпалити камін!

Тож замість спокійної романтики сімейного життя, він вже розслідує справи про вбивства. А ще доводить своїм новим колегам у відділку, що у слідчій справі – він не новачок, і тут виникає безліч кумедних ситуацій.

"Вбивство не в раю": дивіться онлайн трейлер

"Касл" (2009)

Відомий письменник Річард Касл підозрюється у вбивствах! Адже в Нью-Йорку сталося кілька злочинів, ідентичних до тих, що він описав у своїх романах. Тож слідча Кейт Беккет викликає Касла на допит, а письменник бачить в ній героїню для своїх нових детективних історій.

Щоб спіймати вбивцю, Річард домовляється працювати разом з нею. Касл, що звик багато що в житті пояснювати надприродними силами та втручанням інопланетних істот, стане тим ще випробуванням для раціональної та стриманої Беккет.

Здається, Річард не просто напише детективний роман, а ще і пірне з головою в любовний.

"Касл": дивіться онлайн трейлер

"Елсбет" (2024)

Елсбет Ташіоні – дуже екстравагантна особистість та найвідоміша адвокатка Чикаго. Яскраве пальто, руде волосся та щира посмішка – її візитівки. Та за таким милим образом – справжній геній судових засідань, що вміє вивести на чисту воду будь-кого.

Вона їде в Нью-Йорк, аби допомогти Департаменту поліції викрити кількох хитрих злочинців. І хоча спочатку Елсбет здається новим колегам дуже легковажною, згодом вони розуміють – перед ними справжній Шерлок в спідниці!

"Елсбет": дивіться онлайн трейлер

"Мертві хлопці-детективи" (2024)

А що, якби підлітки-бунтівники відкрили свою власну детективну агенцію? А якби вони були не просто підлітки, а ще і привиди? Важко уявити?

А ось письменник Ніл Гейман створив таких персонажів для коміксів DC, а Netflix запустив хітовий серіал. Чарльз Роуленд та Едвін Пейн, після смерті вирішили залишитися на Землі та розслідувати злочини, пов'язані з потойбічними силами. Разом із ясновидицею вони розкривають заплутані злочини, поки одного дня в них на шляху не стає дуже могутня відьма. Гостросюжетний детектив, яскрава комедія зі шлейфом містики точно захопить нестандартним сюжетом!

"Мертві хлопці-детективи": дивіться онлайн трейлер

"Вбиваючи Єву" (2018)

“Вбиваючи Єву” – це одночасно і веселий, і кривавий психологічний детектив про двох жінок. Спецагентка Єва Поластрі намагається спіймати жорстоку та невловиму вбивцю Вілланель. Проте злочинниця несподівано захоплюється агенткою і надсилає їй подарунки. І ось обидві жінки вже не можуть сфокусуватися на своїх первинних місіях, адже хочуть знати одна про одну набагато більше.

"Вбиваючи Єву": дивіться онлайн трейлер

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