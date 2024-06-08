Интригуют с первой минуты: 3 лучших детективных сериала

Детективные сериалы давно завоевали сердца зрителей во всем мире. Их запутанные сюжеты, харизматичные персонажи и неожиданные повороты событий держат в напряжении от первой до последней минуты.

Каждый новый эпизод открывает все больше загадок, заставляя нас ломать голову над тем, кто же виноват и что произойдет дальше. В материале Кино 24 лучшие детективные сериалы, которые захватывают своим мастерством, интересным сюжетом и непредсказуемыми развязками.

К слову На одном дыхании: новый мини-сериал Netflix, который можно посмотреть за выходные

"Твин Пикс"

: 1990: 3: 8.8

В провинциальном городке Твин Пикс, расположенном неподалеку с Канадой, происходит жестокое убийство старшеклассницы и местной королевы красоты Лоры Палмер. Расследовать загадочное преступление приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер. Внешне городок кажется ему привлекательным, однако агенту придется открыть немало жутких подробностей в ходе следствия.

"Твин Пикс": смотрите трейлер онлайн

"Приключения Шерлока Холмса"

: 1984: 2: 8.7

Британский сериал создан по рассказам Артура Конан Дойля. Детектив Шерлок Холмс и его коллега доктор Ватсон раскрывают запутанные преступления. Эта лента не похожа на другие экранизации, она отличается сентиментальными отношениями между персонажами и определенным медленным развертыванием событий.

"Приключения Шерлока Холмса": смотрите трейлер онлайн

"Декстер"

: 2007: 8: 8.6

Главный герой Декстер работает судмедэкспертом в полиции Майами и является настоящим профессионалом. Он с легкостью определяет тип оружия, угол и высоту удара по рисунку брызг крови. Но о его темной стороне не знает до сих пор никто. Дело в том, что Декстер выбирает своих жертв в зале суда. Особенно тогда, когда наказание для преступника слишком мягкое.

"Декстер": смотрите трейлер онлайн

Погрузитесь в мир детективных загадок вместе с нами и найдите своего нового любимого героя.