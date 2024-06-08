Кожен новий епізод відкриває все більше загадок, змушуючи нас мізкувати над тим, хто ж винен і що станеться далі. У матеріалі Кіно 24 найкращі детективні серіали, які захоплюють своєю майстерністю, цікавим сюжетом та непередбачуваними розв'язками.

До слова На одному подиху: новий мінісеріал Netflix, який можна подивитися за вихідні

"Твін Пікс"

Перший показ: 1990

Кількість сезонів: 3

Рейтинг IMDb: 8.8

У провінційному містечку Твін Пікс, що розташоване неподалік з Канадою, стається жорстоке вбивство старшокласниці та місцевої королеви краси Лори Палмер. Розслідувати загадковий злочин приїжджає спеціальний агент ФБР Дейл Купер. Зовні містечко здається йому привабливим, однак агенту доведеться відкрити чимало моторошних подробиць у ході слідства.

"Твін Пікс": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди Шерлока Холмса"

Перший показ: 1984

Кількість сезонів: 2

Рейтинг IMDb: 8.7

Британський серіал створений за оповіданнями Артура Конан Дойля. Детектив Шерлок Холмс та його колега доктор Ватсон розкривають заплутані злочини. Ця стрічка не схожа на інші екранізації, вона відрізняється сентиментальними стосунками між персонажами і певним повільним розгортанням подій.

"Пригоди Шерлока Холмса": дивіться трейлер онлайн

"Декстер"

Перша поява: 2007

Кількість сезонів: 8

Рейтинг IMDb: 8.6

Головний герой Декстер працює судмедекспертом у поліції Маямі і є справжнім професіоналом. Він з легкістю визначає тип зброї, кут і висоту удару з малюнку бризок крові. Але про його темну сторону не знає досі ніхто. Річ у тім, що Декстер вибирає своїх жертв у залі суду. Особливо тоді, коли покарання для злочинця занадто м'яке.

"Декстер": дивіться трейлер онлайн

Пориньте у світ детективних загадок разом з нами та знайдіть свого нового улюбленого героя.