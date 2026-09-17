5 детективов 90-х, которые и сегодня держат в напряжении
В 90-х детективы не спешили раскрывать личность преступника в первые двадцать минут и не объясняли каждую подсказку по три раза. Здесь были мрачные города, странные подозреваемые, детективы с кучей личных проблем и финалы, после которых хотелось еще раз прокрутить весь фильм в голове.
24 Канал собрал 5 детективов 90-х, которые не утратили своего шарма. То серийный убийца, то коррумпированная полиция, а то Шэрон Стоун – и это уже отдельная категория опасности.
"Семь"
Год: 1995
IMDb: 8,6
В ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Кевин Спейси, Гвинет Пэлтроу
Двое детективов расследуют серию жестоких убийств. Преступник выбирает жертв в соответствии с семью смертными грехами, а каждое новое убийство становится частью его жуткого плана.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes 84% положительных рецензий. Проще говоря – хвалят мрачную атмосферу, игру Питта и Фримена, а также финал, который очень сложно забыть.
"Семь": смотреть трейлер
"Тайны Лос-Анджелеса"
Год: 1997
IMDb: 8,2
В ролях: Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси, Ким Бейсингер, Дэнни Де Вито
Лос-Анджелес 1950-х годов кажется блестящим только издалека. Внутри – коррумпированные полицейские, таблоиды, убийства и трое копов с совершенно разным пониманием справедливости. После загадочного массового убийства их расследования начинают пересекаться.
Что говорят критики: у фильма целых 99% на Rotten Tomatoes. Критики особенно хвалят сценарий, темп и сильный актерский состав. Если коротко – очень умный нуар, который при этом не превращается в двухчасовую лекцию.
"Тайны Лос-Анджелеса": смотреть трейлер
"Молчание ягнят"
Год: 1991
IMDb: 8,6
В ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн, Тед Ливайн
Молодая курсантка ФБР Кларисса Старлинг охотится на серийного убийцу. Чтобы понять его логику, она обращается за помощью к другому преступнику – блестящему психиатру и каннибалу Ганнибалу Лектеру. Прекрасный консультант, если не считать буквально всего остального.
Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Хвалят напряжение, психологическую игру между героями, а также Фостер и Хопкинса, которые фактически превратили обычный разговор через стекло в нечто страшнее большинства хорроров.
"Молчание ягнят": смотреть трейлер
"Подозрительные лица"
Год: 1995
IMDb: 8,5
В ролях: Габриэль Бирн, Кевин Спейси, Чезз Палминтери, Бенисио дель Торо, Стивен Болдуин
После кровавой перестрелки в порту полиция допрашивает одного из немногих выживших – Вербала Кинта. Он рассказывает историю пяти преступников, большой аферы и загадочного криминального авторитета Кайзера Созе.
Что говорят критики: 87% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалят монтаж, запутанный сюжет и то, как фильм постоянно заставляет сомневаться во всем, что вам только что рассказали.
"Подозрительные лица": смотреть трейлер
"Основной инстинкт"
Год: 1992
IMDb: 7,1
В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн
Детектив Ник Каррен расследует жестокое убийство музыканта. Главной подозреваемой становится писательница Кэтрин Трамелл, которая странным образом описала очень похожее преступление в своей книге.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 56%. Мнения разделились: Шэрон Стоун и напряженная атмосфера понравились многим, а вот чрезмерно провокационный сюжет – далеко не всем.
"Основной инстинкт": смотреть трейлер
И добавьте к этому подборку фильмов ужасов, что в 2000-х пользовались немалой популярностью.