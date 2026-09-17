5 детективов 90-х, которые и сегодня держат в напряжении

В 90-х детективы не спешили раскрывать личность преступника в первые двадцать минут и не объясняли каждую подсказку по три раза. Здесь были мрачные города, странные подозреваемые, детективы с кучей личных проблем и финалы, после которых хотелось еще раз прокрутить весь фильм в голове.

24 Канал собрал 5 детективов 90-х, которые не утратили своего шарма. То серийный убийца, то коррумпированная полиция, а то Шэрон Стоун – и это уже отдельная категория опасности.

"Семь"

Год: 1995

IMDb: 8,6

В ролях: Брэд Питт, Морган Фриман, Кевин Спейси, Гвинет Пэлтроу

Двое детективов расследуют серию жестоких убийств. Преступник выбирает жертв в соответствии с семью смертными грехами, а каждое новое убийство становится частью его жуткого плана.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes 84% положительных рецензий. Проще говоря – хвалят мрачную атмосферу, игру Питта и Фримена, а также финал, который очень сложно забыть.



"Семь": смотреть трейлер

"Тайны Лос-Анджелеса"

Год: 1997

IMDb: 8,2

В ролях: Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси, Ким Бейсингер, Дэнни Де Вито

Лос-Анджелес 1950-х годов кажется блестящим только издалека. Внутри – коррумпированные полицейские, таблоиды, убийства и трое копов с совершенно разным пониманием справедливости. После загадочного массового убийства их расследования начинают пересекаться.

Что говорят критики: у фильма целых 99% на Rotten Tomatoes. Критики особенно хвалят сценарий, темп и сильный актерский состав. Если коротко – очень умный нуар, который при этом не превращается в двухчасовую лекцию.



"Тайны Лос-Анджелеса": смотреть трейлер

"Молчание ягнят"

Год: 1991

IMDb: 8,6

В ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн, Тед Ливайн

Молодая курсантка ФБР Кларисса Старлинг охотится на серийного убийцу. Чтобы понять его логику, она обращается за помощью к другому преступнику – блестящему психиатру и каннибалу Ганнибалу Лектеру. Прекрасный консультант, если не считать буквально всего остального.

Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Хвалят напряжение, психологическую игру между героями, а также Фостер и Хопкинса, которые фактически превратили обычный разговор через стекло в нечто страшнее большинства хорроров.



"Молчание ягнят": смотреть трейлер

"Подозрительные лица"

Год: 1995

IMDb: 8,5

В ролях: Габриэль Бирн, Кевин Спейси, Чезз Палминтери, Бенисио дель Торо, Стивен Болдуин

После кровавой перестрелки в порту полиция допрашивает одного из немногих выживших – Вербала Кинта. Он рассказывает историю пяти преступников, большой аферы и загадочного криминального авторитета Кайзера Созе.

Что говорят критики: 87% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалят монтаж, запутанный сюжет и то, как фильм постоянно заставляет сомневаться во всем, что вам только что рассказали.



"Подозрительные лица": смотреть трейлер

"Основной инстинкт"

Год: 1992

IMDb: 7,1

В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн

Детектив Ник Каррен расследует жестокое убийство музыканта. Главной подозреваемой становится писательница Кэтрин Трамелл, которая странным образом описала очень похожее преступление в своей книге.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 56%. Мнения разделились: Шэрон Стоун и напряженная атмосфера понравились многим, а вот чрезмерно провокационный сюжет – далеко не всем.



"Основной инстинкт": смотреть трейлер

И добавьте к этому подборку фильмов ужасов, что в 2000-х пользовались немалой популярностью.