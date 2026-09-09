3 детективных мини-сериала на вечер: жуткие и с неожиданными развязками

Если вечером хочется не просто включить сериал "для фона", а увлечься им настолько, что потом будешь подозревать каждого соседа, есть неплохой вариант.

24 Канал собрал детективные сериалы, которые не отнимут у вас несколько недель жизни, но могут лишить вас нескольких часов сна.

"Вершина озера"

Жанр: криминал, драма, детектив, триллер

IMDb: 7,4

В маленьком городке Новой Зеландии пропадает 12-летняя беременная девочка. Расследование возглавляет детектив Робин Гриффин, у которой самой есть непростое прошлое, связанное с этим местом. Почему она дальше ищет девочку, тем больше неприятных тайн всплывает на поверхность.

Что говорят критики: Первый сезон получил 95% от критиков на Rotten Tomatoes. Сериал хвалят за атмосферу, сильную игру актеров и мрачную историю. Это не тот детектив, где каждые 15 минут кто-то кричит "Вот убийца!", поэтому запаситесь терпением.

"Вершина озера": смотреть трейлер

"Прилив"

Жанр: криминал, драма, фэнтези

IMDb: 6,7

Кел МакТир возвращается в родной рыбацкий городок после десяти лет, проведенных в колонии для несовершеннолетних. Там она находит труп и постепенно выходит на таинственную общину людей, живущих в скрытой части залива. А дальше начинаются убийства, наркотики и русалки. Так, русалки – детектив тоже может быть таким.

Что говорят критики: они поставили сериалу 77%, а зрители – 85% на Rotten Tomatoes. Его хвалят за мрачную атмосферу и необычное сочетание криминала с фэнтези.

"Прилив": смотреть трейлер

"Падение в Мертвые воды"

Жанр: криминал, драма, детектив

IMDb: 6,5

В маленьком британском городке гибнет в пожаре семья, которая со стороны казалась абсолютно счастливой. Постепенно выясняется, что за этой историей стоит гораздо больше, чем просто трагическая случайность. В главной роли – Дэвид Теннант.

Что говорят критики: сериал получил 88% от критиков на Rotten Tomatoes. Его хвалят за актерскую игру и мрачную атмосферу, хотя часть зрителей считает сюжет несколько затянутым. Всего здесь 4 эпизода, поэтому марафон не превратится во вторую работу.

"Падение в Мертвые воды": смотреть трейлер

Ну а если после просмотра начнете подозревать всех вокруг – это уже побочный эффект жанра. Чтобы закрепить его – смотрите еще подборку сериалов.



