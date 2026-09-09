24 Канал зібрав детективні серіали, які не вимагатимуть від вас кількох тижнів життя – але можуть забрати кілька годин сну.

"Вершина озера"

Жанр: кримінал, драма, детектив, трилер

IMDb: 7,4

У маленькому містечку Нової Зеландії зникає 12-річна вагітна дівчинка. Розслідування очолює детектив Робін Гріффін, яка сама має непросте минуле, пов'язане з цим місцем. Чим далі вона шукає дівчинку, тим більше неприємних таємниць випливає на поверхню.

Що кажуть критики: Перший сезон отримав 95% від критиків на Rotten Tomatoes. Серіал хвалять за атмосферу, сильну гру акторів і похмуру історію. Це не той детектив, де кожні 15 хвилин хтось кричить «Ось убивця!», тому запасіться терпінням.

"Вершина озера": дивитись трейлер

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"Приплив"

Жанр: кримінал, драма, фентезі

IMDb: 6,7

Кел МакТір повертається до рідного рибальського містечка після десяти років у колонії для неповнолітніх. Там вона знаходить труп і поступово виходить на таємничу спільноту людей, які живуть у прихованій частині затоки. А далі починаються вбивства, наркотики та русалки. Так, русалки – детектив теж може бути таким.

Що кажуть критики: вони дали серіалу 77%, а глядачі – 85% на Rotten Tomatoes. Його хвалять за похмуру атмосферу і незвичайне поєднання криміналу з фентезі.

"Приплив": дивитись трейлер

"Падіння в Мертві води"

Жанр: кримінал, драма, детектив

IMDb: 6,5

У маленькому британському містечку гине на пожежі родина, яка з боку здавалася абсолютно щасливою. Поступово з'ясовується, що за цією історією стоїть набагато більше, ніж просто трагічна випадковість. У головній ролі – Девід Теннант.

Що кажуть критики: серіал має 88% від критиків на Rotten Tomatoes. Його хвалять за акторську гру та похмуру атмосферу, хоча частина глядачів вважає сюжет дещо затягнутим. Усього тут 4 епізоди, тому марафон не перетвориться на другу роботу.

"Падіння в Мертві води": дивитись трейлер

Ну а якщо після перегляду почнете підозрювати всіх навколо – це вже побічний ефект жанру. Для його закріплення - ловіть ще добірку серіалів.



