5 детективов на украинском, которые держат в напряжении до последней минуты

Настоящие киноманы обожают детективы. Такие фильмы привлекают зрителей интересными загадками и преступлениями, а еще держат в напряжении от первого кадра до финальных секунд.

Вот подборка пяти детективов, искусно запутающих вас в свои остроинтересные случаи и непредсказуемые сюжеты. Хорошего просмотра и удовольствия от увлекательных историй!

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5 мегаинтересных детективов, которые будут держать в напряжении

"Девушка в поезде" / The Girl on the Train

Фильм рассказывает о девушке Рэйчел, которая страдала депрессией из-за развода с любимым и увольнения с работы. Единственным утешением в ее жизни стали поездки в поезде. Каждый раз она хотела увидеть дом, в котором жила идеальная пара. Незнакомцы настолько увлекли Рэйчел, что она стала одержима ими.

"Девушка в поезде" 2016: смотрите трейлер

"Зодиак" / Zodiac

"Зодиак" основан на реальных событиях 1970-х годов и рассказывает об одном из самых загадочных преступлений 20 века. В Сан-Франциско совершается ужасная серия убийств, где преступник покидает мистические послания. Зрителям предлагают вместе с профессиональными детективами и репортерами разгадать это непростое дело и найти коварного убийцу.

"Зодиак" 2007: смотрите трейлер

"Перелом" / Fracture

Ассистент окружного прокурора оказывается в запутанной ситуации, когда становится жертвой сложной игры, связанной человеком, пытавшимся убить его жену.

"Перелом" 2007: смотрите трейлер

"Жизнь Дэвида Гейла" / The Life of David Gale

Профессор Техасского университета, доктор Гейл, выступает против смертной казни, но несправедливо оказывается за решеткой под ложным обвинением в изнасиловании и убийстве. Он молчит об обстоятельствах дела, вплоть до последнего момента, когда рассказывает свою версию репортере – охотнице за сенсациями. Журналистка столкнулась с важным выбором, где ее решение может решить судьбу человека.

"Жизнь Дэвида Гейла" 2003: смотрите трейлер

"Транс" / Trance

В центре сюжета – Саймон, связывающийся с бандитами, похищающий картину за миллионы долларов и сталкивающийся с рядом проблем. Преступники используют гипноз для парня, но из-за частичной потери памяти Саймона после удара по голове размываются границы правды и фантазии.

"Транс" 2013: смотрите трейлер