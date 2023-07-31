Ознакомьтесь с лучшими фильмами на Netflix любого жанра, а что посмотреть прямо сейчас – читайте в подборке 24 Канала. Хорошего просмотра!

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5 крутых фильмов для просмотра на Netflix прямо сейчас

"Старикам здесь не место", 2007 год

Простой работник находит в пустыне кучу трупов, фургон, переполненный героином, и соблазнительную сумму в два миллиона долларов наличными. Он решает присвоить деньги, что влечет за собой волну насилия, которую даже полиция Западного Техаса не сможет остановить.

"Старикам здесь не место": смотрите трейлер

"Ночной рейс", 2005 год

Лиза Райзерт, ненавидящая летать, но ужас, который ей придется пережить во время ночного рейса, не имеет ничего общего со страхом полетов. Когда она садится в самолет, ее приятно поразил сидящий рядом молодой человек. Однако, мгновенно после взлета, новый знакомый проявляет свою подлинную, неожиданную сущность.

"Ночной рейс": смотрите трейлер

"Вдохни поглубже", 2023 год

Влюбленные в фридайвинг, чемпионка-рекордсменка и героический дайвер, пытаются войти в историю, совершив невероятно рискованное погружение.

"Вдохни поглубже": смотрите трейлер

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"Птичий короб: Барселона", 2023 год

Загадочное существо уничтожает население планеты, а тех, кто посмотрел на нее, – кончает самоубийством. Себастьян и его дочь начинают свое собственное непредсказуемое путешествие в Барселоне, вынуждены бороться за выживание.

"Птичий короб: Барселона": смотрите трейлер

"Эвакуация 2", 2023 год

В фильме главную роль исполняет Крис Гемсворт – он изображает Тайлера Рэйка, опытного бойца, соглашающегося на опасную миссию: спасать семью безжалостного гангстера из плена.

"Эвакуация 2": смотрите трейлер

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