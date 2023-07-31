Ознакомьтесь с лучшими фильмами на Netflix любого жанра, а что посмотреть прямо сейчас – читайте в подборке 24 Канала. Хорошего просмотра!
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5 крутых фильмов для просмотра на Netflix прямо сейчас
"Старикам здесь не место", 2007 год
Простой работник находит в пустыне кучу трупов, фургон, переполненный героином, и соблазнительную сумму в два миллиона долларов наличными. Он решает присвоить деньги, что влечет за собой волну насилия, которую даже полиция Западного Техаса не сможет остановить.
"Старикам здесь не место": смотрите трейлер
"Ночной рейс", 2005 год
Лиза Райзерт, ненавидящая летать, но ужас, который ей придется пережить во время ночного рейса, не имеет ничего общего со страхом полетов. Когда она садится в самолет, ее приятно поразил сидящий рядом молодой человек. Однако, мгновенно после взлета, новый знакомый проявляет свою подлинную, неожиданную сущность.
"Ночной рейс": смотрите трейлер
"Вдохни поглубже", 2023 год
Влюбленные в фридайвинг, чемпионка-рекордсменка и героический дайвер, пытаются войти в историю, совершив невероятно рискованное погружение.
"Вдохни поглубже": смотрите трейлер
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"Птичий короб: Барселона", 2023 год
Загадочное существо уничтожает население планеты, а тех, кто посмотрел на нее, – кончает самоубийством. Себастьян и его дочь начинают свое собственное непредсказуемое путешествие в Барселоне, вынуждены бороться за выживание.
"Птичий короб: Барселона": смотрите трейлер
"Эвакуация 2", 2023 год
В фильме главную роль исполняет Крис Гемсворт – он изображает Тайлера Рэйка, опытного бойца, соглашающегося на опасную миссию: спасать семью безжалостного гангстера из плена.
"Эвакуация 2": смотрите трейлер
Что еще посмотреть на Netflix:
- "Матильда: Мюзикл", 2022 год;
- "Игра на понижение", 2015 год;
- "Невыносимая тяжесть огромного таланта", 2022 год;
- "РРР", 2022 год;
- "Смерть семи королей", 2023;
- "Лютер: Павшее солнце", 2023 год;
- "Осьминог-учитель", 2020 год;
- "Поздравляем в Зомбиленде", 2009 год;
- "Монстро", 2008 год;
- "Никто", 2021 год;
- "Тихое место 2", 2020 год;
- "Прибытие", 2016 год;
- "На Западном фронте без перемен", 2022 год;
- "Однажды… в Голливуде", 2019 год;
- "Бледно-голубой глаз", 2023 год;
- "Эпоха невинности", 1993 год.