За свою карьеру Киллиан Мерфи сыграл в одних из самых знаковых фильмах XXI века. Со своей яркой внешностью и бесспорным талантом, актер всегда перевоплощается в героя безупречно, и ни один образ не похож на предыдущий. А еще ни для кого не секрет, что миллионы поклонниц влюблены в искрящиеся голубые глаза Киллиана Мерфи!

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Джим в фильме "28 дней спустя"

Год: 2002

Оригинальное название: 28 Days Later



Киллиан Мерфи в фильме "28 дней спустя" / Фото Kinorium

Постапокалиптический и напряженный фантастический триллер, в котором говорится о распаде общества после случайной вспышки инфекционного вируса, превращающего людей в убийц. И только четверо выживают, цель которых – справиться с разрушением жизни, которую они когда-то знали, избегая зараженных вирусом.

В этом фильме – это первая большая роль Киллиана Мерфи. Джим – герой, который очнулся от комы в больнице, а вокруг – опасный мир зомби-апокалипсиса, в котором он не понимает, как жить.

"28 дней спустя" 2002: смотрите трейлер

Патрик в фильме "Завтрак на Плутоне"

Год: 2005

Оригинальное название: Breakfast on Pluto



Киллиан Мерфи в фильме "Завтрак на Плутоне"/ Фото Kinorium

Фильм – история о молодом трансвестите из Ирландии. Патрик Брэйден – сын священника, который прекрасно понимает, что он "белая ворона" в своем родном городе. Тем не менее он выживает благодаря своему остроумию, шарму и любви.

"Завтрак на Плутоне" 2005: смотрите трейлер

Доктор Джонатан Крейн / Пугало в фильме "Бэтмен: Начало"

Год: 2005

Оригинальное название: Batman Begins

Киллиан Мерфи в фильме "Бэтмен: начало" / Коллаж 24 канала / Фото Kinorium

Молодой миллионер Брюс Уэйн, который в поисках смысла своего существования, попадает в китайскую тюрьму, откуда его вызволяет неизвестный. Он уверяет, что ответы на свои вопросы Брюс найдет на вершине горы. Однако, вместо ответов, он встречает там тайное общество воинов.

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Фильм "Бэтмен: Начало" – сотрудничество Киллиана Мерфи с Кристофером Ноланом. Многие считают, что именно роль доктора Джонатана Крейна стала самым большим прорывом в карьере. Пугало – суперзлодей, который очень хорошо разбирается в различных галлюциногенных препаратах и охотно тестирует их на своих жертвах.

"Бэтмен: Начало" 2005: смотрите онлайн

Роберт Фишер в фильме "Начало"

Год: 2010

Оригинальное название: Inception

Киллиан Мерфи и Леонардо ди Каприо в фильме "Начало" / Фото Kinorium

В фильме речь идет о небольшой фирме, сотрудники которой умеют погружаться в сны людей, чтобы вставить в них информацию, или наоборот удалить лишнюю. Роберт Фишер – сын энергетического магната, которому собираются имплантировать в мозг идею, способную разрушить империю его отца.

"Начало" 2010: смотрите трейлер

Раймонд Леон в фильме "Время"

Год: 2011

Оригинальное название: In Time

Киллиан Мерфи в фильме "Время" / Фото Kinorium

Фильм изображает мир, где время – единая валюта, здесь люди запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Однако, последующие годы стоят денег. Богатые, конечно, зарабатывают безгранично, а бедные должны выпрашивать, одалживать, воровать часы, чтобы выжить в таком мире.

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Раймонд Леон – полисмен, расследующий преступления, связанные с кражей времени.

"Время" 2011: смотрите трейлер