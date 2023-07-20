Сценарий ленты основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию. Роль главного героя исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи, информирует 24 Канал.

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Краткая история о Роберте Оппенгеймере

Роберт Оппенгеймер был американским физиком-теоретиком. Родился 22 апреля 1904 г. в Нью-Йорке и умер 18 февраля 1967 г. в Принстоне, Нью-Джерси, США. Оппенгеймер являлся профессором физики Калифорнийского университета в Беркли и членом Национальной академии наук США с 1941 года. Одним из его известнейших достижений было руководство Мангеттенским проектом, где в годы Второй мировой войны разрабатывали первые образцы ядерного оружия. Из-за этого вклада его часто называют "отцом атомной бомбы".

Роберт Оппенгеймер / Википедия

Первая атомная бомба была опробована в Нью-Мексико в июле 1945 года. Отмечая этот момент, Оппенгеймер цитировал слова из Бхагавад-гиты: "Если бы на небе вместе взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием, исходившим от Верховного Господа... Я – Смерть, великий разрушитель миров, несущий гибель всего живого".

После Второй мировой войны Оппенгеймер стал руководителем Института перспективных исследований в Принстоне. Он также выступал главным советником в Комиссии США по атомной энергии, где поддерживал международный контроль над ядерной энергией с целью предотвращения распространения атомного оружия и ядерной погони. Эта антивоенная позиция вызвала гнев политических деятелей во время эпохи "Красной угрозы". В результате широко известного политизированного слушания в 1954 году он был лишен допуска к секретной работе.

Несмотря на это, Оппенгеймер продолжал читать лекции, писать труды и работать в области физики. Десять лет спустя, президент Джон Кеннеди наградил ученого премией Энрико Ферми в знак политической реабилитации. Награду вручил Линдон Джонсон уже после смерти Кеннеди.

Роберт Оппенгеймер / Википедия

Оппенгеймер внес значительный вклад в физику, включая приближение Борна-Оппенгеймера для молекулярных волновых функций, исследование теории электронов и позитронов, процесс Оппенгеймера-Филипса в ядерном синтезе и первое пророчество квантового туннелирования. Он также внес важный вклад в современную теорию нейтронных звезд и черных дыр, кроме этого решал отдельные проблемы квантовой механики, квантовой теории поля и физики космических лучей.

Оппенгеймер был страстным научным просветителем и известен как отец-основатель американской школы теоретической физики, получившей мировую известность в 1930-е годы 20 века.

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Как выглядит Киллиан Мерфи в роли Роберта Оппенгеймера

Киллиан Мерфи – успешный ирландский актер, начавший свою актерскую деятельность в конце 1990-х. Его первым значимым взлетом стал постапокалиптический фильм "28 дней спустя" (2002 год), где он сыграл немаловажную роль Джим. По сути, эта роль открыла ему дверь во многие другие проекты, включая черную комедию "Разрыв" (2003 год) и напряженный триллер "Ночной рейс" (2005 год).

Одно из его самых незабываемых выступлений было в комедийной драме "Завтрак на Плутоне" (2005 год), где он уязвимо и убедительно изобразил ирландскую женщину-трансвестита. С 2013 по 2022 год он исполнял роль Томаса Шелби в криминально-драматическом сериале "Острые картузы". Его персонаж стал одним из самых любимых и иконических в серии, завоевывая сердца зрителей своей харизмой и талантом.

В сентябре 2021 года было объявлено, что двенадцатый фильм Нолана будет биографической драмой о физике-теоретике Роберте Оппенгаймере, а главную роль в нем сыграет Киллиан Мерфи.

В сети уже пишут, что роль Мерфи потрясающая. Актер в своем интервью для подкаста Марка Марона WTF рассказал, что фильм снимали в очень быстром темпе: "Мы сделали фильм невероятно быстро. Мы сделали его за 57 дней. Это был безумный темп".

Интересно, что во время съемок актеры и съемочная группа проживали вместе в одном отеле, но Мерфи ни разу не присоединился к своему коллективу за ужином из-за интенсивности своего графика и обязательств в связи с исполнением главной роли.

Согласно интервью Эмили Блант, Мерфи не участвовал в совместных обедах актеров, поскольку "объем того, что он должен был взять на себя и выдержать, был очень огромным".

Конечно, во время съемок фильма в сети появлялось немало фото с образом главного героя. В первую очередь зрители оценили его образ с сигаретой в зубах. После этого сам Мерфи даже шутил, что больше не хочет играть роли курильщиков