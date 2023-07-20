Сценарій стрічки заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію. Роль головного героя виконав ірландський актор Кілліан Мерфі, інформує 24 Канал.

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Коротка історія про Роберта Оппенгеймера

Роберт Оппенгеймер був американським фізиком-теоретиком. Народився 22 квітня 1904 року в Нью-Йорку і помер 18 лютого 1967 року в Принстоні, Нью-Джерсі, США. Оппенгеймер був професором фізики Каліфорнійського університету в Берклі та членом Національної академії наук США з 1941 року. Одним з його найвідоміших досягнень було керівництво Мангеттенським проєктом, де в роки Другої світової війни розробляли перші зразки ядерної зброї. Через цей внесок його часто називають "батьком атомної бомби".

Роберт Оппенгеймер / Вікіпедія

Перша атомна бомба була випробувана в Нью-Мексико в липні 1945 року. Відзначаючи цей момент, Оппенгеймер цитував слова з Бхагавад-гіти: "Якби на небі разом зійшли сотні тисяч сонць, їх світло могло б зрівнятися з сяйвом, що линуло від Верховного Господа... Я – Смерть, великий руйнівник світів, що несе загибель всього живого".

Після закінчення Другої світової війни Оппенгеймер став керівником Інституту перспективних досліджень в Принстоні. Він також виступав головним радником у Комісії США з атомної енергії, де підтримував міжнародний контроль над ядерною енергією з метою запобігання поширенню атомної зброї та ядерної гонитви. Ця антивоєнна позиція викликала гнів політичних діячів під час епохи "Червоної загрози." Внаслідок широко відомого політизованого слухання в 1954 році його було позбавлено допуску до секретної роботи.

Попри це, Оппенгеймер продовжував читати лекції, писати праці та працювати в галузі фізики. Через десять років, президент Джон Кеннеді нагородив вченого премією Енріко Фермі на знак політичної реабілітації. Нагороду вручив Ліндон Джонсон вже після смерті Кеннеді.

Роберт Оппенгеймер / Вікіпедія

Оппенгеймер зробив значний внесок у фізику, включаючи наближення Борна-Оппенгеймера для молекулярних хвильових функцій, дослідження теорії електронів і позитронів, процес Оппенгеймера-Філіпса в ядерному синтезі та перше пророцтво квантового тунелювання. Він також зробив важливий внесок у сучасну теорію нейтронних зірок та чорних дір, крім цього розв'язував окремі проблеми квантової механіки, квантової теорії поля і фізики космічних променів.

Оппенгеймер був пристрасним науковим просвітником і відомим як батько-засновник американської школи теоретичної фізики, що здобула світову популярність у 1930-ті роки 20 століття.

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Як виглядає Кілліан Мерфі у ролі Роберта Оппенгеймера

Кілліан Мерфі – успішний ірландський актор, який розпочав свою акторську діяльність наприкінці 1990-х. Його першим значущим злетом став постапокаліптичний фільм "28 днів потому" (2002 рік), де він зіграв важливу роль Джим. По суті, ця роль відкрила йому двері в багато інших проєктів, включаючи чорну комедію "Розрив" (2003 рік) та напружений трилер "Нічний рейс" (2005 рік).

Один із його найбільш незабутніх виступів був у комедійній драмі "Сніданок на Плутоні" (2005 рік), де він вразливо та переконливо зобразив ірландську жінку-трансвестита. З 2013 до 2022 року він виконував роль Томаса Шелбі в кримінально-драматичному серіалі "Гострі картузи". Його персонаж став одним з найбільш улюблених та іконічних у серії, завойовуючи серця глядачів своєю харизмою та талантом.

У вересні 2021 року було оголошено, що дванадцятий фільм Нолана буде біографічною драмою про фізика-теоретика Роберта Оппенгаймера, а головну роль у ньому зіграє Кілліан Мерфі.

У мережі вже пишуть, що роль Мерфі приголомшлива. Актор у своєму інтерв'ю для подкасту Марка Марона WTF розповів, що фільм знімали в надзвичайно швидкому темпі: "Ми зробили фільм неймовірно швидко. Ми зробили його за 57 днів. Це був божевільний темп".

Цікаво, що під час зйомок актори та знімальна група проживали разом в одному готелі, але Мерфі ні разу не приєднався до свого колективу за вечерею через інтенсивність свого графіку та зобов'язань у зв'язку з виконанням головної ролі.

Згідно з інтерв'ю Емілі Блант, Мерфі не брав участі у спільних обідах акторів, оскільки "обсяг того, що він повинен був взяти на себе і витримати, був дуже величезним".

Звісно, під час зйомок фільму, у мережі з'являлися чимало фото з образом головного героя. Насамперед глядачі оцінили його образ з сигаретою в зубах. Після цього сам Мерфі навіть жартував, що більше не хоче грати ролі курців.