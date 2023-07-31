Ознайомтеся з найкращими фільмами на Netflix будь-якого жанру, а що подивитися прямо зараз – читайте у добірці 24 Каналу. Гарного перегляду!

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5 крутих фільмів для перегляду на Netflix прямо зараз

"Старим тут не місце", 2007 рік

Простий працівник знаходить у пустелі купу трупів, фургон, переповнений героїном, і спокусливу суму у два мільйони доларів готівкою. Він вирішує привласнити гроші, що спричиняє хвилю насильства, яку навіть поліція Західного Техасу не зможе зупинити.

"Старим тут не місце": дивіться трейлер

"Нічний рейс", 2005 рік

Ліза Райзерт, яка ненавидить літати, але жах, який їй доведеться пережити під час нічного рейсу, не має нічого спільного зі страхом польотів. Коли вона сідає в літак, її приємно вразив молодий чоловік, який сидить поруч. Однак, миттєво після зльоту, новий знайомий проявляє свою справжню, несподівану сутність.

"Нічний рейс": дивіться трейлер

"Найглибше занурення", 2023 рік

Закохані в фридайвінг, чемпіонка-рекордсменка й героїчний дайвер, намагаються увійти в історію, здійснивши неймовірно ризиковане занурення.

"Найглибше занурення": дивіться трейлер

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"Пташиний короб: Барселона", 2023 рік

Загадкова істота знищує населення планети, а тих, хто подивився на неї – закінчує самогубством. Себастьян та його дочка розпочинають свою власну непередбачувану подорож в Барселоні, змушені боротися за виживання.

"Пташиний короб: Барселона": дивіться трейлер

"Евакуація 2", 2023 рік

У фільмі головну роль виконує Кріс Гемсворт – він зображає Тайлера Рейка, досвідченого бійця, який погоджується на небезпечну місію: рятувати сім'ю безжального гангстера з полону.

"Евакуація 2": дивіться трейлер

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