Ведь именно для этого 24 Канал подготовил подборку фильмов на вечер для всей семьи, которые не только поражают красотой кадров и помогают расслабиться, но и напоминают, почему стоит беречь нашу планету.

"Игра цвета слоновой кости"

Если кажется, что браконьерство – это проблема где-то далеко и точно не о нас, этот фильм быстро вернет в реальность. Команда журналистов более года работала под прикрытием, чтобы показать, как человеческая жадность буквально стоит слонам жизни. Предупреждаем: после просмотра смотреть на сувениры из слоновой кости уже точно не захочется.

"Игра цвета слоновой кости": смотрите онлайн трейлер фильма

"Планета Земля"

Это тот случай, когда природа без какого-либо сценариста создала самое эффектное шоу. Здесь есть все: охота, выживание, невероятные пейзажи и кадры, после которых хочется молча смотреть в окно и думать, что наша планета все-таки очень красива.

"Планета Земля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голубая планета"

Если вы думаете, что океан – это просто вода и рыбки, Дэвид Аттенборо вежливо докажет обратное. После этого сериала станет ясно, что под поверхностью скрывается отдельная вселенная, где каждый день разворачиваются драмы, комедии и настоящие битвы за выживание.

"Голубая планета": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь"

Природа в очередной раз напоминает: выживает не самый сильный, а самый сообразительный. Здесь животные демонстрируют такие способы выживания, что любой сценарист фантастических фильмов может только записывать идеи. И все это – без компьютерной графики.

"Жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля: Один потрясающий день"

Всего один день на планете. Казалось бы, что может случиться? На самом деле – очень многое. За полтора часа вы успеете побывать в джунглях, пустынях, океанах и на ледниках и убедиться, что самая интересная жизнь часто протекает там, где люди бывают реже всего. Даже если змеи порой ведут себя не слишком гостеприимно.

"Земля: Один потрясающий день": смотрите онлайн трейлер фильма

Ну и вот подборка фильмов на выходные, если вам хочется романтики.