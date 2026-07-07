Если после финала вам захотелось еще больше масштабных фантастических историй, 24 Канал собрал сериалы, которые точно заслуживают внимания.

"Фундация"

Математик Гарри Селдон предвидит падение могущественной Галактической империи и пытается спасти цивилизацию с помощью знаний, пока все вокруг убеждают его, что он просто паникует. Масштабная космоопера с потрясающей картинкой, где интриг не меньше, чем космоса.

"Фундация": смотрите онлайн трейлер сериала

"Воспитанные волками"

Два андроида воспитывают человеческих детей на далекой планете после гибели Земли. Но даже на краю Вселенной люди умудряются унести с собой старые конфликты, религиозные споры и желание все усложнить.

"Воспитанные волками": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пространство"

Земля, Марс и колонии балансируют на грани великой войны, пока загадочное инопланетное вещество меняет правила игры. Один из лучших научно-фантастических сериалов последних лет, где физика работает не хуже сюжета.

"Пространство": смотрите онлайн трейлер сериала

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