Якщо після фіналу вам захотілося ще більше масштабних фантастичних історій, 24 Канал зібрав серіали, які точно варті уваги.

"Фундація"

Математик Гарі Селдон передбачає падіння могутньої Галактичної імперії й намагається врятувати цивілізацію знаннями, поки всі навколо переконують його, що він просто панікує. Масштабна космоопера з приголомшливою картинкою, де інтриг не менше, ніж космосу.

"Фунтація": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Виховані вовками"

Два андроїди виховують людських дітей на далекій планеті після загибелі Землі. Але навіть на краю Всесвіту люди примудряються захопити із собою старі конфлікти, релігійні суперечки й бажання все ускладнити.

"Виховані вовками": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Простір"

Земля, Марс і колонії балансують на межі великої війни, поки загадкова інопланетна речовина змінює правила гри. Один із найкращих науково-фантастичних серіалів останніх років, де фізика працює не гірше за сюжет.

"Простір": дивіться онлайн трейлер серіалу

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