Эти фильмы собрали миллионные кассовые сборы и навсегда изменили поп-культуру, став современной классикой. 24 Канал предлагает вспомнить главные кинохиты 2017 года, которые захватывают сюжетом так же сильно, как и при первом просмотре.

"Форма воды"

Рейтинг IMDb: 7 ,3

В разгар Холодной войны немая уборщица Элайза работает в секретной правительственной лаборатории в Балтиморе. Жизнь женщины кардинально меняется после появления нового секретного объекта – загадочной человекоподобной амфибии из рек Южной Америки. Военное руководство видит в существе лишь объект для вскрытия. Однако Элайза замечает в нем ум и глубокие чувства. Между ними зарождается уникальная связь, и героиня тайно учит амфибию общаться с помощью жестов. Узнав о приказе уничтожить существо, Элайза решается на отчаянный шаг и похищает его.

"Форма воды": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ловушка"

Рейтинг IMDb: 7,8

Темнокожий фотограф Крис Вашингтон отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей белокожей девушки Роуз Эрмитаж. Роскошное поместье встречает гостя тепло, но главного героя сразу настораживает слишком покорное поведение темнокожей прислуги. Во время традиционного приема пожилые гости проявляют к парню чрезмерный, почти болезненный интерес. После странного приступа паники у другого темнокожего гостя Крис окончательно осознает опасность и решает немедленно бежать.

"Ловушка": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бегущий по лезвию 2049"

Рейтинг IMDb: 8

В мрачном будущем офицер полиции Лос-Анджелеса Кей работает "бегущим по лезвию", выслеживая и уничтожая непокорных устаревших репликантов. Во время очередного задания искусственно созданный детектив находит на ферме глубоко закопанный сундук с человеческими останками. Экспертиза показывает, что кости принадлежат женщине-репликанту, умершей от осложнений во время родов. Чтобы предотвратить масштабную войну между обычными и искусственными людьми, руководство приказывает Кей срочно уничтожить все улики и найти новорожденного ребенка.

"Бегущий по лезвию 2049": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других популярных фильмов 2017 года:

"Звездные войны: Последние джедаи";

"Красавица и чудовище";

"Форсаж 8";

"Человек-паук: Возвращение домой";

"Дюнкерк";

"Леди-Берд";

"Тор: Рагнарок".

Кстати, на днях мы рассказывали о фильмах, которым уже исполнилось 5 лет.