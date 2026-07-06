Однако этим известным фильмам уже совсем скоро исполнится пять лет. Если вы ищете фильмы для киновечера и хотите немного поностальгировать, 24 Канал подготовил подборку ярких хитов 2021 года, которая идеально подойдет для просмотра.

Популярные фильмы, вышедшие в 2021 году

"Дюна"

Рейтинг IMDb: 8

Фантастический блокбастер "Дюна" погружает зрителя в мрачный, но в то же время увлекательный мир пустынной планеты Арракис. Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого одаренного парня Пола Атрида, семья которого получает контроль над самым ценным веществом во вселенной. Однако за это наследие приходится платить страшную цену, ведь на подростка и его мать устраивают охоту жестокие враги. Теперь героям придется выживать среди бескрайних песков и гигантских червей.

"Дюна": смотрите трейлер фильма онлайн

"Человек-паук: Нет пути домой"

Рейтинг IMDb: 8,2

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал настоящим праздником для любителей комиксов. После того как весь мир узнал тайну личности Питера Паркера, его жизнь превратилась в сплошной кошмар. Парень просит Доктора Стрэнджа с помощью магии заставить всех забыть об этом, но заклинание срывается. Из-за этого в обычный мир прорываются самые опасные злодеи из других параллельных вселенных.

"Человек-паук: Нет пути домой": смотрите трейлер фильма онлайн

"Круэлла"

Рейтинг IMDb: 7,3

События фильма разворачиваются в Лондоне 1970-х годов. Талантливая и немного бунтарская девушка Эстелла мечтает покорить мир высокой моды своим уникальным видением одежды. Однажды ее замечает влиятельная и высокомерная баронесса. Впрочем, это неожиданное знакомство запускает цепь событий, которые заставляют девушку раскрыть свою темную и гениальную сторону по имени Круэлла.

"Круэлла": смотрите трейлер фильма онлайн

"Персонаж"

Рейтинг IMDb: 7,1

Этот фильм предлагает зрителям взглянуть на мир глазами обычного парня, работающего в банке. Его дни проходят совершенно однообразно, пока он случайно не узнает, что на самом деле является всего лишь второстепенным фоновым персонажем в масштабной компьютерной игре. Получив свободу действий, герой решает переписать свой сюжет, спасти виртуальный город от уничтожения и завоевать сердце девушки.

"Персонаж": смотрите трейлер фильма онлайн

"Не смотрите вверх"

Рейтинг IMDb: 7,1

Двое ученых-астрономов делают ужасающее открытие. Оказывается, к Земле с огромной скоростью приближается гигантская комета, которая гарантированно уничтожит все живое через несколько месяцев. Они пытаются предупредить правительство, СМИ и обычных людей об опасности, но сталкиваются с абсолютным безразличием, эгоизмом политиков и желанием телевизионщиков превратить апокалипсис в очередное развлекательное шоу.

"Не смотрите вверх": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, что на днях наша редакция рассказывала о популярных фильмах 90-х годов.