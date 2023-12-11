Это фильмы, которые собирали безумные кассовые сборы в мировом прокате, а некоторые картины даже претендуют на Оскар. О "Барби", "Оппенгеймере" и многих других читайте дальше.

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"Оппенгеймер"

Этот фильм режиссера Кристофера Нолана стал одним из самых громких в 2023 году и кассовым байопиком всех времен. Сценарий ленты основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию.

Американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера сыграл Килиан Мерфи. Оппенгеймер являлся профессором физики Калифорнийского университета в Беркли и членом Национальной академии наук США с 1941 года. Он вошел в историю как "отец атомной бомбы", поскольку являлся руководителем Мангеттенского проекта, где в годы Второй мировой войны разрабатывали первые образцы ядерного оружия.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Барби"

В июле состоялась премьера самого ожидаемого фильма 2023 года – "Барби". В роли куклы, которая попадает в реальный мир и пытается с ним разобраться, предстала непревзойденная Марго Робби. Ее партнером на съемочной площадке стал Райан Гослинг. Он идеально вошел в образ Кена, который в современном мире узнает о патриархате и хочет совершить государственный переворот в Барбиленде.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийцы цветочного полнолуния"

Главной премьерой этой осени стала лента "Убийцы цветочного полнолуния" с Леонардо Ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях. Легендарный режиссер Мартин Скорсезе в своем новом фильме показал события 1920-х годов, разворачивающиеся в Оклахоме, в индейском поселении племени осейджей.

Этот фильм снят по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года.

"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крид 3"

В новой части показана еще одна черная полоса, появляющаяся в жизни Адониса. Он разрывается между обязанностью перед семьей и собственными желаниями, мечтает возвратиться на ринг. Крид встречается с привидениями своего темного прошлого, заставляющими его вспомнить всю ту боль, которую пришлось пережить. Талантливый боксер вспоминает ценности, за которые он был готов отдать жизнь.

Это фильм не только о боксе. Это фильм о жизненных уроках, которые учат нас не останавливаться на достигнутом, идти вперед, задуматься над своими ценностями и бороться с трудностями, возникающими на пути.

"Крид 3": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джон Уик 4"

Уголовный боевик из Киана Ривзом в главной роли стал продолжением одноименных лент, выходящих на большие экраны с 2014 года. В них рассказывается о Джонатане, который рано осиротел и долго был одиночкой, научился мастерски убивать. Так продолжалось, пока он не встретил Елену – любовь всей своей жизни. Когда женщина умерла, в память о ней осталась только собака. Однажды любимца угоняют вместе с любимым автомобилем Джона. Теперь ничто не остановит его отомстить обидчикам.

"Джон Уик 4": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миссия Невыполнима 7"

Долгожданное продолжение культовой картины наконец-то вышло на экраны в 2023 году. В этот раз спецагент ЦРУ Итан Гант встречается с коварным гением наивысшего уровня – вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом "Сущностью". Это самое большое зло, с которым Итан когда-нибудь сталкивался.

Единственный способ, с помощью которого можно победить разумную технологию и спасти человечество – найти две половинки таинственного ключа и разгадать их секрет. Теперь главный герой и его команда должны снова бросить вызов смерти.

"Миссия Невыполнимая 7": смотрите онлайн трейлер фильма

"Индиана Джонс и реликвия судьбы"

В пятом вкладе во франшизу события разворачиваются в 1969 году, когда мир стоит на пороге новых открытий и возможной ядерной катастрофы. Неугомонный авантюрист Индиана Джонс не собирается привыкать к тихой жизни и способен найти выход из любой ситуации, его не остановят никакие препятствия. Поэтому в новой части зрители могут вновь насладиться приключениями любимого героя.

"Индиана Джонс и реликвия судьбы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Этот фантастический боевик стал 32-м фильмом в киновселенной Marvel. Это продолжение фильмов о персонаже, вышедших в 2015 и 2018 годах. Квантовый мир достаточно сложно исследовать, но доктор Хэнк Пим, которого неизменно сыграл Майкл Дуглас, никогда не считался с никакими препятствиями. Его исследования продолжают Скотт Ленг и Хоуп, что приводит их к встрече с неожиданным противником, о существовании которого они даже не догадывались.

"Человек-муравей и Оса: Квантомания": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди самых громких премьер 2023 года есть следующие ленты: