Це фільми, які збирали шалені касові збори у світовому прокаті, а деякі картини навіть претендують на Оскар. Про "Барбі", "Оппенгеймера" та багато інших – читайте далі.

Дивіться також 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

"Оппенгеймер"

Цей фільм режисера Крістофера Нолана став одним з найгучніших у 2023 році та найкасовішим байопіком усіх часів. Сценарій стрічки заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію.

Американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера зіграв Кіліан Мерфі. Оппенгеймер був професором фізики Каліфорнійського університету в Берклі та членом Національної академії наук США з 1941 року. Він увійшов в історію як "батько атомної бомби", оскільки був керівником Мангеттенського проєкту, де в роки Другої світової війни розробляли перші зразки ядерної зброї.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Барбі"

У липні відбулася прем'єра найочікуванішого фільму 2023 року – "Барбі". У ролі ляльки, яка потрапляє в реальний світ і намагається з ним розібратися, постала неперевершена Марго Роббі. Її партнером на знімальному майданчику став Раян Гослінг. Він ідеально увійшов в образ Кена, який у сучасному світі дізнається про патріархат та хоче здійснити державний переворот у Барбіленді.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вбивці квіткової повні"

Головною прем'єрою цієї осені стала стрічка "Вбивці квіткової повні" з Леонардо Ді Капріо та Робертом де Ніро у головних ролях. Легендарний режисер Мартін Скорсезе у своєму новому фільмі показав події 1920-х років, які розгортаються в Оклахомі, в індіанському поселенні племені осейджів.

Цей фільм знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крід 3"

У новій частині показана ще одна чорна смуга, яка з'являється в житті Адоніса. Він розривається між обов'язком перед сім'єю та власними бажаннями, мріє повернутися на ринг. Крід зустрічається з привидами свого темного минулого, які змушують його згадати весь той біль, який довелося пережити. Талановитий боксер згадує цінності, за які він був готовий віддати життя.

Це фільм не лише про бокс. Це фільм про життєві уроки, які вчать нас не зупинятися на досягнутому, йти вперед, задуматися над своїми цінностями та боротися з труднощами, які виникають на шляху.

"Крід 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джон Уік 4"

Кримінальний бойовик з Кіану Рівзом у головній ролі став продовженням однойменних стрічок, які виходять на великі екрани з 2014 року. У них розповідається про Джонатана, який рано осиротів і тривалий час був одинаком, навчився майстерно вбивати. Так тривало, поки він не зустрів Елену – кохання всього свого життя. Коли жінка померла, на згадку про неї залишився лише собака. Одного разу улюбленця викрадають разом з улюбленим автомобілем Джона. Тепер ніщо не зупинить його помститися кривдникам.

"Джон Уік 4": дивіться онлайн трейлер фільму

"Місія Нездійсненна 7"

Довгоочікуване продовження культової картини нарешті вийшло на екрани у 2023 році. Цього разу спецагент ЦРУ Ітан Гант зустрічається з підступним генієм найвищого рівня – штучним інтелектом "Сутністю", що вийшов з-під контролю. Це найбільше зло, з яким Ітан коли-небудь стикався.

Єдиний спосіб, з допомогою якого можна перемогти розумну технологію та врятувати людство, – знайти дві половинки таємничого ключа та розгадати їхній секрет. Тепер головний герой і його команда знову мають кинути виклик смерті.

"Місія Нездійсненна 7": дивіться онлайн трейлер фільму

"Індіана Джонс і реліквія долі"

У п'ятому внеску у франшизу події розгортаються у 1969 році, коли світ стоїться на порозі нових відкриттів та можливої ядерної катастрофи. Невгамовний авантюрист Індіана Джонс не збирається звикати до тихого життя і здатен знайти вихід з будь-якої ситуації, його не спинять жодні перешкоди. Тож у новій частині глядачі мають можливість знову насолодитися пригодами улюбленого героя.

"Індіана Джонс і реліквія долі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія"

Цей фантастичний бойовик став 32-м фільмом у кіновсесвіті Marvel. Це продовження фільмів про персонажа, що вийшли у 2015 та 2018 роках. Квантовий світ досить складно дослідити, але доктор Хенк Пім, якого незмінно зіграв Майкл Дуглас, ніколи не зважав на жодні перепони. Його дослідження продовжують Скот Ленг та Хоуп, що приводить їх до зустрічі з несподіваним супротивником, про існування якого вони навіть не здогадувалися.

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія": дивіться онлайн трейлер фільму

Також серед найгучніших прем'єр 2023 року є такі стрічки: