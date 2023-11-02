До списку стрічок, які претендують на номінацію, ще до їх прем'єр увійшли такі фільми, як "Оппенгеймер" від Крістофера Нолана та "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе, і це не змінилося після їх виходу на екрани.

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Премія Оскар-2024

Сезон вручення премій в самому розпалі. Очевидно, на кінцеве рішення обов'язково ще вплинуть кіноперегони, кампанії та хитрі тактики. Список номінантів на Оскар і претенденти на перемогу будуть оновлюватися ближче до січня 2024 року, коли офіційні номінації буде оголошено. Однак букмекери вже склали приблизний рейтинг фільмів, які мають потенціал стати претендентами на цю золоту статуетку.

Список ймовірних номінантів на премію Оскар-24

"Оппенгеймер" – режисер Крістофер Нолан;

– режисер Крістофер Нолан; "Вбивці квіткової повні" – режисер Мартін Скорсезе;

– режисер Мартін Скорсезе; "Мартін Скорсезе Бідолахи" – режисер Йоргос;

– режисер Йоргос; "Лантімос Барбі" – режисер Грета Гервіг;

– режисер Грета Гервіг; "Маестро" – режисер Бредлі Купер;

– режисер Бредлі Купер; "Залишені" – режисер Александер Пейн;

– режисер Александер Пейн; "Зона інтересів" – режисер Джонатан Глейзер;

– режисер Джонатан Глейзер; "Минулі життя" – режисер Селін Сон;

– режисер Селін Сон; "Анатомія падіння" – режисер Жюстін Тріє Залізний кіготь – режисер Шон Дуркін.

Топ-5 потенційних лідерів

5 місце – "Маестро"

Режисер: Бредлі Купер

П'ять років після номінації "Народження зірки" на найкращий фільм, біографічний фільм Бредлі Купера про легендарного композитора Леонарда Бернстайна готовий повторити успіх його режисерського дебюту. Навіть попри те, що фільм завжди вважався претендентом на Оскар, ймовірність його отримати нагороду зросла з дебютом на Венеціанському міжнародному кінофестивалі, де він був номінований на головний приз – "Золотого лева". Тож "Маестро" сподівається додати Оскар до свого резюме в березні 2024 року.

"Маестро": дивіться онлайн трейлер фільму

4 місце – "Барбі"

Режисер: Грета Гервіг

Очікується, що успіх "Барбі" призведе до його номінації на Оскар у 2024 році в категорії "Найкращий фільм". Ця кінокартина виявилася справжнім касовим хітом та стала найбільшим за масштабом фільмом року. Тепер вона збирається претендувати на продовження своєї успішної історії на церемонії Оскарів під керівництвом режисерки Грети Гервіг.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

3 місце – "Бідолахи"

Режисер: Йоргос Лантімос

Йоргос Лантімос і Емма Стоун знову об'єднали зусилля, створивши одного з найбільш вірогідних претендентів на перемогу в номінації Оскар у 2024 році. Фільм "Бідолахи" вже отримав похвалу за свою креативність та унікальність після прем'єри на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де він був відзначений престижною нагородою "Золотий лев".

Результат зробив Емму Стоун лідером у номінації "Найкраща жіноча роль" на майбутній церемонії нагородження, та значно підвищив шанс перемоги у категорії "Найкращий фільм".

"Бідолахи": дивіться онлайн трейлер фільму

2 місце – "Вбивці квіткової повні"

Режисер: Мартін Скорсезе

Мартін Скорсезе є одним з найсильніших претендентів на премію Оскар у 2024 році завдяки своєму фільму "Вбивці квіткової повні". Прем'єра цього фільму в Каннах отримала дуже позитивний відгук, і його назвали шедевром. Історія номінацій Скорсезе на Оскар має важливе значення, оскільки у нього було дев'ять фільмів, номінованих у найпрестижнішій категорії, але він ще не виграв жодної нагороди.

"Вбивці квіткової повні": дивіться онлайн трейлер фільму

1 місце – "Оппенгеймер"

Режисер: Крістофер Нолан

Наразі, перемога фільму "Оппенгеймер" у номінації "Найкращий фільм" на церемонії Оскар має найбільшу ймовірність. Біографічна стрічка Крістофера Нолана про Роберта Оппенгеймера може бути його найкращим творінням на сьогодні. Подібно до Мартіна Скорсезе, фільми Нолана ніколи не здобували перемогу, а лише отримували номінації двічі.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Церемонія нагородження Оскар традиційно пройде у Лос-Анджелесі 10 березня наступного року. Номінації та претенденти на них будуть оголошені наприкінці січня 2024-го.