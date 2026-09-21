Когда Netflix уже надоел: 5 фильмов 2026 года для вечера в совершенно другом настроении

Иногда самое сложное в киновечере – не найти попкорн, а пережить 40 минут пролистывания стримов со словами "здесь ничего нет". На самом деле есть – просто часть новинок незаметно прошла мимо громких премьер.

24 Канал собрал фильмы 2026 года, которые могли затеряться в вашем списке: здесь овцы расследуют преступление, Грогу снова спасает "Звездные войны" своим очарованием, а Джон Сина получает младшего брата, о котором явно не просил.

"Овцы-детективы"

Жанр: комедия, детектив, семейный

IMDb: 7,4

В ролях: Хью Джекман, Николас Браун, Эмма Томпсон, Николас Голицин; голоса – Патрик Стюарт, Брайан Крэнстон и другие.

Пастух Джордж каждый вечер читает своим овцам детективы, совершенно не подозревая, что те внимательно слушают. Когда хозяина находят мертвым, стадо решает провести собственное расследование. Так, следователи – буквально овцы. И, судя по некоторым кинодетективам, это еще не самый плохой кадровый выбор.

Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Фильм называют остроумным, теплым и удивительно умным семейным детективом, который не относится к детской аудитории как к людям, которым достаточно трех шуток и цветных картинок.

"Овцы-детективы": смотреть трейлер

"Очень страшное кино"

Жанр: комедия, пародия, хоррор

IMDb: 4,8

В ролях: Марлон Уэйанс, Шон Уэйанс, Анна Фэрис, Реджина Холл, Кенан Томпсон.

Спустя 26 лет Синди, Бренда, Шорти и Рэй вновь сталкиваются с маньяком и параллельно издеваются практически над всем современным хоррором.

Что говорят критики: всего 24% на Rotten Tomatoes. Критики решили, что ностальгии много, а свежих шуток – не так уж и много. Зрители оказались более снисходительными: зрительский рейтинг значительно выше. То есть, если вам нужно интеллектуальное кино – проходите мимо. Если же хочется глупых шуток после тяжелого дня – возможно, это именно то, что нужно.

"Очень страшное кино": смотреть трейлер

"Мандалорец и Грогу"

Жанр: фантастика, приключения, экшн

IMDb: 6,8

В ролях: Педро Паскаль, Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт.

После падения Империи Новая Республика пытается справиться с имперскими военачальниками, а Дин Джарин и его маленький зеленый ученик снова берутся за дело.

Что говорят критики: 61% на Rotten Tomatoes. Экшен и дуэт главных героев хвалят, но сюжет называют слишком похожим на растянутый эпизод сериала. Грогу, как всегда, делает все возможное, чтобы никто не задавал лишних вопросов.

"Мандалорец и Грогу": смотреть трейлер

"Повелители вселенной"

Жанр: фэнтези, приключения, экшн

IMDb: 6,4

В ролях: Николас Голицин, Камила Мендес, Идрис Эльба, Джаред Лето, Элисон Бри.

Принц Адам спустя 15 лет возвращается в Этернию и обнаруживает, что его родной мир находится под властью Скелетора. Остается только взять Меч Силы, стать Ги-Меном и спасти вселенную. Обычный понедельник.

Что говорят критики: 68% на Rotten Tomatoes. Одни хвалят фильм за веселый дух, актеров и способность не стесняться собственной мультяшности, другие видят в нем очередную дорогостоящую попытку оживить старую франшизу.

"Властелины вселенной": смотреть трейлер

"Братик"

Жанр: комедия

IMDb: 5,5

В ролях: Джон Сина, Эрик Андре, Мишель Монаган, Кристофер Мелони.

У успешного риэлтора жизнь идеально устроена – до тех пор, пока не возвращается его эксцентричный "младший брат". А если кино нас чему-то и научило, то это то, что неожиданное возвращение родственника никогда не означает спокойных выходных.

Что говорят критики: 35% на Rotten Tomatoes. Химию между Джоном Синой и Эриком Андре хвалят, но сценарий называют неровным и переполненным знакомыми шутками из комедий про чудаковатых друзей. То есть шедевра не обещают, но для вечера, когда мозг уже официально завершил рабочий день, фильм может подойти.

"Братик": смотреть трейлер

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