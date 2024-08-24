Кино 90-х имеет неповторимый шарм и атмосферу. Редакция Кино 24 предлагает устроить вечер ностальгии и посмотреть ленты, которые считаются эталоном кинематографа.

К слову Без слез не обойтись: 4 эмоциональные фильмы, которые похожи на "Покинь, если любишь"

"Побег из Шоушенка"

Год выпуска: 1994

Режиссёр : Режиссёр: Фрэнк Дарабонт

Рейтинг IMDb: 9.3

Драма, основанная на произведении Стивена Кинга, переносит зрителя в конец 50-х. Финансист Энди Дюфрейн оказывается в Шоушенке – тюрьме, откуда никто не может сбежать. Его неосужденно обвинили в жестоком преступлении, но Энди не теряет надежды на справедливость. В темной тюремной реальности он находит дружбу, что становится для него опорой.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер онлайн

Это один из лучших фильмов за всю историю кино. Он всегда вдохновляет и поражает. Лента "отшлифована" до идеала во всех сферах.

"Список Шиндлера"

Год выпуска: 1993

Режиссёр : Режиссёр: Стивен Спилберг

Рейтинг IMDb: 9.0

События драмы, основанной на романе Томаса Кинилли, рассказывает о событиях 1939 года. В центре сюжета – Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, который сталкивается с тяжелым моральным выбором. Он может остаться в стороне или спасти тысячи польских евреев во время Холокоста.

"Список Шиндлера": смотрите трейлер онлайн

Исторический фильм, поднимающий сложные темы, заслужил признание критиков и получил успех.

"Парк Юрского периода"

Год выпуска: 1993

Режиссер : Режиссер: Стивен Спилберг

Рейтинг IMDb: 8.2

Культовый научно-фантастический фильм рассказывает о вымышленном тематическом парке, где ученые смогли возродить динозавров с помощью клонирования ДНК. Пригласив группу ученых и своих близких, владелец парка демонстрирует им удивительный мир доисторических животных. Но технические неполадки, динозавры вырываются на волю и начинают охотиться на людей.

"Парк Юрского периода": смотрите трейлер онлайн

Эту ленту о динозаврах называют одной из лучших в жанре блокбастера. За просмотр зритель переживает множество эмоций: волнение, трепет, ужас; не обходится и без юмора и умиления.